"Невероятно красивая": Юлия Санина очаровала Сеть новым фото
Вокалистка The Hardkiss Юлия Санина поздравила украинцев с праздником Независимости .
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Фронтвумен популярной группы The Hardkiss Юлия Санина очаровала подписчиков новым фото. Звезда позировала лежа в вышитом темно-зеленом платье среди множества ярких цветов.
Таким эффектным снимком Санина поздравила украинцев с Днем Независимости.
З Днем Незалежності України
🌺🌻🌹🌼🌸, - написала артистка.
Фолловеры отметили. что образ Юлии им очень понравился и также поздравили ее с праздником:
- Какая красота💛💙🌻🌻🌻
- Будемо святкувати з Вами весь день в онлайн-режимі 💟🥳
- Невероятно красиивая!😍😍😍
- Какое фото😍❤️
- Вас також😍 дуже гарна ❤️ вдалого вам виступу сьогодні🔥, - написали в Сети.
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