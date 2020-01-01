"Невероятно красивая": Юлия Санина очаровала Сеть новым фото

Вокалистка The Hardkiss Юлия Санина поздравила украинцев с праздником Независимости .

Санина показала фото в вышитом платье instagram.com/the_hardkiss/

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Фронтвумен популярной группы The Hardkiss Юлия Санина очаровала подписчиков новым фото. Звезда позировала лежа в вышитом темно-зеленом платье среди множества ярких цветов.

Таким эффектным снимком Санина поздравила украинцев с Днем Независимости.

З Днем Незалежності України

🌺🌻🌹🌼🌸, - написала артистка.

Санина показала фото в вышитом платье instagram.com/the_hardkiss/

Фолловеры отметили. что образ Юлии им очень понравился и также поздравили ее с праздником:

Какая красота💛💙🌻🌻🌻

Будемо святкувати з Вами весь день в онлайн-режимі 💟🥳

Невероятно красиивая!😍😍😍

Какое фото😍❤️

Вас також😍 дуже гарна ❤️ вдалого вам виступу сьогодні🔥, - написали в Сети.

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