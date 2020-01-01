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"Невероятно красивая": Юлия Санина очаровала Сеть новым фото

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Вокалистка The Hardkiss Юлия Санина поздравила украинцев с праздником Независимости .

Санина показала фото в вышитом платье
Санина показала фото в вышитом платье
instagram.com/the_hardkiss/

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Фронтвумен популярной группы The Hardkiss Юлия Санина очаровала подписчиков новым фото. Звезда позировала лежа в вышитом темно-зеленом платье среди множества ярких цветов.
Таким эффектным снимком Санина поздравила украинцев с Днем Независимости.

З Днем Незалежності України
🌺🌻🌹🌼🌸, - написала артистка.

Санина показала фото в вышитом платье
Санина показала фото в вышитом платье
instagram.com/the_hardkiss/

Фолловеры отметили. что образ Юлии им очень понравился и также поздравили ее с праздником:

  • Какая красота💛💙🌻🌻🌻
  • Будемо святкувати з Вами весь день в онлайн-режимі 💟🥳
  • Невероятно красиивая!😍😍😍
  • Какое фото😍❤️
  • Вас також😍 дуже гарна ❤️ вдалого вам виступу сьогодні🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, как сделать патриотический маникюр. 

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Теги: Юлия Санина, День Независимости, вышиванка
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Источник: ivona)bigmir.net

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