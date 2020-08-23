Злата Огневич позировала в расстегнутом пиджаке на голое тело

Певица Злата Огневич показала эффектный кадр и заговорила о личном .

Злата Огневич призналась, почему у нее нет парня instagram.com/zlata.ognevich

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Певица Злата Огневич побаловала публику горячим кадром. Звезда снялась в расстегнутом брючном костюме, который надела на голое тело.

Фото Злата Огневич добавила в Инстаграм.

В кадре Злата позирует на фоне киевских пейзажей и прикрывает обнаженную грудь бортиком пиджака.

Таким снимком звезда проиллюстрировала пост о своих “Ночных откровениях“ в Инста-сториз.

#НочныеОткровения уже в сториз 🖤

Поговорим про #отношения , почему ( О, Боги 🤓 ) у меня ещё нет парня и о важности Любви, как основы отношений 🙌🏾



Как обычно, делитесь своим мнением в комментариях, я всё читаю 💋, - написала Огневич.



Злата Огневич призналась, почему у нее нет парня instagram.com/zlata.ognevich

К слову, в Инста-сториз Злата Огневич призналась, что серьезно подходит к выбору партнера и основополагающей считает любовь.

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