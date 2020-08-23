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Злата Огневич позировала в расстегнутом пиджаке на голое тело

Комментариев: 4
Певица Злата Огневич показала эффектный кадр и заговорила о личном .

Злата Огневич призналась, почему у нее нет парня
Злата Огневич призналась, почему у нее нет парня
instagram.com/zlata.ognevich

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Певица Злата Огневич побаловала публику горячим кадром. Звезда снялась в расстегнутом брючном костюме, который надела на голое тело.

Фото Злата Огневич добавила в Инстаграм.

В кадре Злата позирует на фоне киевских пейзажей и прикрывает обнаженную грудь бортиком пиджака.

Таким снимком звезда проиллюстрировала пост о своих “Ночных откровениях“ в Инста-сториз. 

#НочныеОткровения уже в сториз 🖤
Поговорим про #отношения , почему ( О, Боги 🤓 ) у меня ещё нет парня и о важности Любви, как основы отношений 🙌🏾

Как обычно, делитесь своим мнением в комментариях, я всё читаю 💋, - написала Огневич.
 

Злата Огневич призналась, почему у нее нет парня
Злата Огневич призналась, почему у нее нет парня
instagram.com/zlata.ognevich

К слову, в Инста-сториз Злата Огневич призналась, что серьезно подходит к выбору партнера и основополагающей считает любовь. 

Ранее мы писали, что Даша Астафьева позировала в прозрачных трусиках. 

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Теги: Злата Огневич, пикантные фото, грудь
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  24.08.2020, 02:28
Оценка:  0
гость
гость 23.08.2020, 20:53 "в эту попу Злата давала Ляшко"

НЕ ЗАВИДУЙ, А ВЕРЬ В СВОЮ УДАЧУ!
ПРИДЕТ ВРЕМЯ, ЛЯШКО И ТЕБЯ ОТПЕРДОЛИТ В ЖОПУ, ТОЛЬКО ...ЗА ВЕДРО КОМБИКОРМА!
гость  (аноним)  23.08.2020, 20:53
Оценка:  0
гость
Грудь не знаю, но в эту попу Злата давала Ляшко за депутатский мандат почти год, но педик сильно затрахал Златину сраку, и она покинула Раду.
гость  (аноним)  23.08.2020, 20:47
Оценка:  0
гость
Злата, зі Святом Незалежності!!!!!!
гость  (аноним)  23.08.2020, 20:44
Оценка:  +1
гость
СЛАВА УКРАИНЕ!
СЛАВА ВСУ! КОТОРЫЕ УДОБРЯЮТ ЧЕРНОЗЕМЫ КАЦАПСКОЙ ПАДАЛЬЮ!
СЛАВА СТЕПАНУ БАНДЕРЕ!
СЛАВА ГОСДЕПУ!
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