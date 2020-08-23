"Фигура - бомба": 41-летняя Лорак позировала в откровенном наряде
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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, засветила точеную фигуру в откровенном наряде. Звезда показала эффектный кадр в костюме, который использовала в новом клипе “Твоей любимой“.
Снимок звезда добавила в Инстаграм.
В кадре Лорак появилась в светлом кроп-топе и облегающих брюках с ярким орнаментом и кружевными вставками. Образ дополнили открытые туфли на высокой танкетке.
❤️ #твоейлюбимой, - написала Лорак.
Фолловеры похвалили в комментариях фигуру Лорак и отметили, что наряд ей очень к лицу:
Фигура - бомба, - написали в Сети.
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