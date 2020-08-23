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"Фигура - бомба": 41-летняя Лорак позировала в откровенном наряде

Комментариев: 7
Певица Ани Лорак показала яркий образ из нового клипа - на камеру она позировала в топе и облегающих брюках .

Ани Лорак показала пресс в откровенном наряде
Ани Лорак показала пресс в откровенном наряде
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, засветила точеную фигуру в откровенном наряде. Звезда показала эффектный кадр в костюме, который использовала в новом клипе “Твоей любимой“.

Снимок звезда добавила в Инстаграм.

В кадре Лорак появилась в светлом кроп-топе и облегающих брюках с ярким орнаментом и кружевными вставками. Образ дополнили открытые туфли на высокой танкетке. 

❤️ #твоейлюбимой, - написала Лорак.

Ани Лорак показала пресс в откровенном наряде
Ани Лорак показала пресс в откровенном наряде
instagram.com/anilorak

Фолловеры похвалили в комментариях фигуру Лорак и отметили, что наряд ей очень к лицу:

Фигура - бомба, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева показала фото в прозрачных трусиках. 

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Теги: Ани Лорак, наряды ани Лорак, кроп-топ
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (7)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  24.08.2020, 01:16
Оценка:  0
pусский
Я пёрнул, блять!
гость  (аноним)  23.08.2020, 19:02
Оценка:  +1
гость
Прошмандовка кацапская на х...у...й пшла.
гость  (аноним)  23.08.2020, 18:53
Оценка:  +1
гость
НУ ДА, БЛЕАТЬ!

СЕЙЧАС, КО ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ, М0СК0ВИТСКАЯ ПАДАЛЬ НАЧНЕТ НАМ ВТИРАТЬ ПРО ЛЮБОВНУЮ ЛЮБОВЬ, АДИНАРОД, МЫЖАБРАТЬЯ, ДЕДЫВАЕВАЛЕ! ПОДСОВЫВАТЬ ХОЛУЕВ, ТИПА КУЕК И ГАЛУШКИ!

МОСКОВИТЫ, НАКУЙ ПОШЛИ!!!!!!!!
pусский  (аноним)  23.08.2020, 18:35
Оценка:  0
pусский
Мне бы в пизду заглянуть своим хуем...
Зико  (аноним)  23.08.2020, 18:05
Оценка:  +2
Зико
Накой нам ее фигура ?
navigator2    24.08.2020, 01:55
Оценка:  +1
navigator2
та мабуть кац-апня фапає на неї, а нам ХЗ
гость  (аноним)  23.08.2020, 17:42
Оценка:  +1
гость
Дохyя ретуши и ляшки стиснула.
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