"Фигура - бомба": 41-летняя Лорак позировала в откровенном наряде

Певица Ани Лорак показала яркий образ из нового клипа - на камеру она позировала в топе и облегающих брюках .

Ани Лорак показала пресс в откровенном наряде instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, засветила точеную фигуру в откровенном наряде. Звезда показала эффектный кадр в костюме, который использовала в новом клипе “Твоей любимой“.

Снимок звезда добавила в Инстаграм.

В кадре Лорак появилась в светлом кроп-топе и облегающих брюках с ярким орнаментом и кружевными вставками. Образ дополнили открытые туфли на высокой танкетке.

❤️ #твоейлюбимой, - написала Лорак.

Ани Лорак показала пресс в откровенном наряде instagram.com/anilorak

Фолловеры похвалили в комментариях фигуру Лорак и отметили, что наряд ей очень к лицу:

Фигура - бомба, - написали в Сети.

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