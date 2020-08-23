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Украинская модель оделась в цвета флага и засветила грудь 15 размера

Комментариев: 8
Знаменитость добавила эффектное фото в желтом сарафане и желто-голубом обруче .

Кузнецова выставила грудь в наряде с глубоким декольте
Кузнецова выставила грудь в наряде с глубоким декольте
instagram.com/mila_kuznetsova10

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Украинская модель Мила Кузнецова, которая недавно получила диплом как обладательница самой большой натуральной груди в Украине, засветила бюст в тематическом наряде. Ко Дню Державного прапора Мила оделась в желто-синие цвета.

Фото знаменитость выставила в Инстаграм.

В кадре Мила появилась на фоне вечерней улицы, подсвеченной фонарями. Девушка одета в ярко-желтый сарафан с очень глубоким декольте, которое позволяет рассмотреть пышный бюст модели. Образ дополнил обруч на волосы с украшением в сине-желтой гамме. 

💛💛💛💛💛💛
Этот день не повторится дважды.
Мгновение дороже сокровищ.
Этот день больше не придет.
Каждая минута - бесценное сокровище, - написала Мила.

Кузнецова выставила грудь в наряде с глубоким декольте
Кузнецова выставила грудь в наряде с глубоким декольте
instagram.com/mila_kuznetsova10

Ранее мы писали, что британская модель показала пышные прелести в тесноватом купальнике. 

 

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Теги: Мила Кузнецова, грудь, модели plus-size
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (8)
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Осталось 600 символов
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pусский  (аноним)  23.08.2020, 22:30
Оценка:  0
pусский
Со своим президентом делайте что хотите, а Россия боготворит Владимира Путина, и переизберет его в 2024 и в 2030 годах!
гость  (аноним)  23.08.2020, 22:25
Оценка:  0
гость
Всем козломордым ебланам наши соболезнования и пожелания е..б..и..т..е своего пнх в рот.
pусский  (аноним)  23.08.2020, 20:13
Оценка:  0
pусский
Чего ты там вякнуло, 19:15, чего ты можешь дать? У России 145 миллионов хуёв, а у опущенной Украины только 40 миллионов, так что хахлов заебут что в рот, что в жопу! А обычный вагинальный секс за деньги для всех хохлушек так же привычен, как завтрак.
гость  (аноним)  23.08.2020, 19:15
Оценка:  0
гость
pусский (аноним) 23.08.2020, 18:39 "молока не даёт"

МОСКОВИТЫ, МЫ МОЖЕМ ТОЛЬКО КУЙ ВАМ ДАТЬ СОСНУТЬ
гость  (аноним)  23.08.2020, 19:12
Оценка:  0
гость
pусский 23.08.2020, 18:39

КАЦАПЧЕЛО, А НУ-КА ДАВАЙ ВМЕСТЕ:
- ПУТЛЕР КУЙЛО, ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА!!!
pусский  (аноним)  23.08.2020, 18:39
Оценка:  0
pусский
Она со своими титяндрами похожа на современную Украину - шума много, а молока не даёт, хоть зарежь эту тушку!
гость  (аноним)  23.08.2020, 17:00
Оценка:  0
гость
І що там гарного виставляти?!!!! Груди, якими і вбити можна!!! Знайшли красуню!!! Більше нічим більш розумним поділитися!!!
гость  (аноним)  23.08.2020, 16:26
Оценка:  -1
гость
МИЛА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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