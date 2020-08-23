Украинская модель оделась в цвета флага и засветила грудь 15 размера
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Украинская модель Мила Кузнецова, которая недавно получила диплом как обладательница самой большой натуральной груди в Украине, засветила бюст в тематическом наряде. Ко Дню Державного прапора Мила оделась в желто-синие цвета.
Фото знаменитость выставила в Инстаграм.
В кадре Мила появилась на фоне вечерней улицы, подсвеченной фонарями. Девушка одета в ярко-желтый сарафан с очень глубоким декольте, которое позволяет рассмотреть пышный бюст модели. Образ дополнил обруч на волосы с украшением в сине-желтой гамме.
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Этот день не повторится дважды.
Мгновение дороже сокровищ.
Этот день больше не придет.
Каждая минута - бесценное сокровище, - написала Мила.
Ранее мы писали, что британская модель показала пышные прелести в тесноватом купальнике.
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