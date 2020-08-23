"Просто вау": 17-летняя дочка Кравец устроила жаркий фотосет в подъезде
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Дочка актрисы “Квартал 95“, фронтвумен “Женского квартала“ Елены Кравец устроила эффектную фотосессию в подъезде. 17-летняя Маша Кравец, которая недавно сменила прическу на каре, показала стильный “роковый“ look в черной кожанке.
Снимки Маша Кравец добавила в Инстаграм.
Девушка позирует на фоне лифтов в подъезде. Она одета в брюки с высоким поясом и нюдовую майку, поверх которой наброшена черная кожаная куртка. Образ дополнила прическа с подобранными назад волосами и легкий макияж. На одном из фото девушка игриво оголяет плечо.
е рок ! - подписала снимки Кравец-младшая.
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Фолловеры похвалили фото и отметили, что Маша похожа на звездную маму:
- Крутышка😻😻😻
- Мария, ты прекрасна 😻😻😻
- Та вообщеее! Влюбилась😍🌸🌸🌸
- вау вау вау 😍😍😍😍❤️❤️❤️
- Так на маму похожа😍😍😍, - написали в Сети.
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Полная версия правил
Почему девочка 17 лет, с неустойчивой психикой, с плохо сформированной конституцией, взрывным юношеским максимализмом позволяет себе светиться на просторах сети? Это что за бл...ядство?
А затем будет ....все мужики сволочи?