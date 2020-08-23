"Просто вау": 17-летняя дочка Кравец устроила жаркий фотосет в подъезде

Маша Кравец показала образ рок-вумен и кокетливо оголила плечико.

Маша Кравец покорила публику новыми фото instagram.com/ma_kravets

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Дочка актрисы “Квартал 95“, фронтвумен “Женского квартала“ Елены Кравец устроила эффектную фотосессию в подъезде. 17-летняя Маша Кравец, которая недавно сменила прическу на каре, показала стильный “роковый“ look в черной кожанке.

Снимки Маша Кравец добавила в Инстаграм.

Девушка позирует на фоне лифтов в подъезде. Она одета в брюки с высоким поясом и нюдовую майку, поверх которой наброшена черная кожаная куртка. Образ дополнила прическа с подобранными назад волосами и легкий макияж. На одном из фото девушка игриво оголяет плечо.

е рок ! - подписала снимки Кравец-младшая.

Маша Кравец покорила публику новыми фото instagram.com/ma_kravets

Маша Кравец покорила публику новыми фото instagram.com/ma_kravets

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Фолловеры похвалили фото и отметили, что Маша похожа на звездную маму:

Крутышка😻😻😻

Мария, ты прекрасна 😻😻😻

Та вообщеее! Влюбилась😍🌸🌸🌸

вау вау вау 😍😍😍😍❤️❤️❤️

Так на маму похожа😍😍😍, - написали в Сети.

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