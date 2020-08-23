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"Просто вау": 17-летняя дочка Кравец устроила жаркий фотосет в подъезде

Комментариев: 1
Маша Кравец показала образ рок-вумен и кокетливо оголила плечико.

Маша Кравец покорила публику новыми фото
Маша Кравец покорила публику новыми фото
instagram.com/ma_kravets

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Дочка актрисы “Квартал 95“, фронтвумен “Женского квартала“ Елены Кравец устроила эффектную фотосессию в подъезде. 17-летняя Маша Кравец, которая недавно сменила прическу на каре, показала стильный “роковый“ look в черной кожанке. 

Снимки Маша Кравец добавила в Инстаграм.

Девушка позирует на фоне лифтов в подъезде. Она одета в брюки с высоким поясом и нюдовую майку, поверх которой наброшена черная кожаная куртка. Образ дополнила прическа с подобранными назад волосами и легкий макияж. На одном из фото девушка игриво оголяет плечо.

е рок ! - подписала снимки Кравец-младшая.

Маша Кравец покорила публику новыми фото
Маша Кравец покорила публику новыми фото
instagram.com/ma_kravets

Маша Кравец покорила публику новыми фото
Маша Кравец покорила публику новыми фото
instagram.com/ma_kravets

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Фолловеры похвалили фото и отметили, что Маша похожа на звездную маму:

  • Крутышка😻😻😻
  • Мария, ты прекрасна 😻😻😻
  • Та вообщеее! Влюбилась😍🌸🌸🌸
  • вау вау вау 😍😍😍😍❤️❤️❤️
  • Так на маму похожа😍😍😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Jerry Heil засветила татуировки на груди. 

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Теги: Елена Кравец, дети звезд, Маша Кравец
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  23.08.2020, 14:15
Оценка:  -1
гость
Але-е-е, мамеле!
Почему девочка 17 лет, с неустойчивой психикой, с плохо сформированной конституцией, взрывным юношеским максимализмом позволяет себе светиться на просторах сети? Это что за бл...ядство?
А затем будет ....все мужики сволочи?
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