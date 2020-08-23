Британская модель не вместила сочные прелести в тугой купальник

Деми Роуз очаровала Сеть пляжным снимком, на котором видна ее женственная фигура .

Деми Роуз показала прелести в купальнике instagram.com/demirose

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Британская модель Деми Роуз порадовала подписчиков новым пляжным кадром. Фигуристая красотка позировала на фоне моря в черном сдельном купальнике с декоративной шнуровкой.

Фото знаменитость добавила в Инстаграм.

В кадре Деми присела на борт лодки, привлекая внимание к своим пышным бедрам. Из-за шнуровки на купальнике, кажется, что наряд несколько туговат и грудь Деми вот-вот выскочит из купальника наружу.

В описании к фото Деми поделилась советами, как стать счастливее и достичь гармонии.

Поднимаюсь все выше и выше с каждым днем. Заботиться о себе, проводить дни с умом, осторожно и с любовью использовать свою энергию настолько чисто и открыто, насколько это возможно, одновременно учиться у прекрасных людей, которых я встречал, и воспринимать каждый день как благословение. Каждый миг драгоценен. 💕🙏🏽🦋✨, - написала Деми Роуз.

Деми Роуз показала прелести в купальнике instagram.com/demirose

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