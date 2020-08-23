Эффектная пара: Могилевская воссоединилась с Владом Ямой

Наталья Могилевская показала эффектный снимок со съемок нового проекта .

Могилевская показала новое фото с Владом Ямой instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Певица Наталья Могилевская очаровала Сеть новым снимком с хореографом, судьей танцевальных проектов Владом Ямой. Звездная пара снова воссоединится в новом проекте “Маскарад“.

Об этом Могилевская написала в Инстаграм, добавив эффектное фото. В кадре они с Ямой держатся за руки и выполняют танцевальные движения. Влад позирует в темной рубашке и серых брюках, а Наталья - в эффектном наряде с открытыми плечами и пелериной, усеянной стразами. Образ звезды дополняет ее новая прическа - светлые волосы с темными корнями мягко спадают на плечи Могилевской.

Каких звезд за масками в шоу “Маскарад“ хотели бы увидеть?



Премьера @maskarad_1plus1 уже этой осень на @1plus1! Это будет 💥, - написала Наталья Могилевская.

Могилевская показала новое фото с Владом Ямой instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Фолловеры прокомментировали фото, назвав Наталью и Влада самой красивой парой шоубиза:

Какая вы сияющая и позитивная..💋💋💋

Жду этого суперсобытия больше чем своей свадьбы!

Восхищаюсь Вами❤️Красивая и сильная женщина!

Вы пара красивая

Самая красивая пара Украинского шоу бизнеса 💜💜💜

Вас достаточно 😂❤️Очень красивая😻, - написали в Сети.

Напомним, что Наталья Могилевская танцевала с Ямой в проекте “Танцы со звездами“, знаменитостям долгое время приписывали роман.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская позировала в объятиях друга.

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