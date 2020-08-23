Эффектная пара: Могилевская воссоединилась с Владом Ямой
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Певица Наталья Могилевская очаровала Сеть новым снимком с хореографом, судьей танцевальных проектов Владом Ямой. Звездная пара снова воссоединится в новом проекте “Маскарад“.
Об этом Могилевская написала в Инстаграм, добавив эффектное фото. В кадре они с Ямой держатся за руки и выполняют танцевальные движения. Влад позирует в темной рубашке и серых брюках, а Наталья - в эффектном наряде с открытыми плечами и пелериной, усеянной стразами. Образ звезды дополняет ее новая прическа - светлые волосы с темными корнями мягко спадают на плечи Могилевской.
Каких звезд за масками в шоу “Маскарад“ хотели бы увидеть?
Премьера @maskarad_1plus1 уже этой осень на @1plus1! Это будет 💥, - написала Наталья Могилевская.
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Фолловеры прокомментировали фото, назвав Наталью и Влада самой красивой парой шоубиза:
- Какая вы сияющая и позитивная..💋💋💋
- Жду этого суперсобытия больше чем своей свадьбы!
- Восхищаюсь Вами❤️Красивая и сильная женщина!
- Вы пара красивая
- Самая красивая пара Украинского шоу бизнеса 💜💜💜
- Вас достаточно 😂❤️Очень красивая😻, - написали в Сети.
Напомним, что Наталья Могилевская танцевала с Ямой в проекте “Танцы со звездами“, знаменитостям долгое время приписывали роман.
Ранее мы писали, что Наталья Могилевская позировала в объятиях друга.
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