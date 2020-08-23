Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Эффектная пара: Могилевская воссоединилась с Владом Ямой

Комментариев: 2
Наталья Могилевская показала эффектный снимок со съемок нового проекта .

Могилевская показала новое фото с Владом Ямой
Могилевская показала новое фото с Владом Ямой
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Читай также: “Куда девать детей?“: Санина из Hardkiss оголилась в откровенных образах

Певица Наталья Могилевская очаровала Сеть новым снимком с хореографом, судьей танцевальных проектов Владом Ямой. Звездная пара снова воссоединится в новом проекте “Маскарад“. 

Об этом Могилевская написала в Инстаграм, добавив эффектное фото. В кадре они с Ямой держатся за руки и выполняют танцевальные движения. Влад позирует в темной рубашке и серых брюках, а Наталья - в эффектном наряде с открытыми плечами и пелериной, усеянной стразами. Образ звезды дополняет ее новая прическа - светлые волосы с темными корнями мягко спадают на плечи Могилевской.

Каких звезд за масками в шоу “Маскарад“ хотели бы увидеть?

Премьера @maskarad_1plus1 уже этой осень на @1plus1! Это будет 💥, - написала Наталья Могилевская.

Могилевская показала новое фото с Владом Ямой
Могилевская показала новое фото с Владом Ямой
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Читай также: “Мейкап поднимает настроение“: Вокалистка KAZKA изменилась до неузнаваемости

Фолловеры прокомментировали фото, назвав Наталью и Влада самой красивой парой шоубиза:

  • Какая вы сияющая и позитивная..💋💋💋
  • Жду этого суперсобытия больше чем своей свадьбы!
  • Восхищаюсь Вами❤️Красивая и сильная женщина!
  • Вы пара красивая
  • Самая красивая пара Украинского шоу бизнеса 💜💜💜
  • Вас достаточно 😂❤️Очень красивая😻, - написали в Сети.

Напомним, что Наталья Могилевская танцевала с Ямой в проекте “Танцы со звездами“, знаменитостям долгое время приписывали роман.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская позировала в объятиях друга.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

 

Поделись:
Теги: Наталья Могилевская, Влад Яма, романы звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
ANDREICH    23.08.2020, 13:55
Оценка:  0
ANDREICH
Ця су ка й тварь за януковича
SergioS    23.08.2020, 12:18
Оценка:  0
SergioS
Яма и Могила - сладкая парочка.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь