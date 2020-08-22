"Мейкап поднимает настроение": Вокалистка KAZKA изменилась до неузнаваемости

Александра Зарицкая покорила Сеть радужным макияжем и маникюром .

Саша Зарицкая поразила ярким макияжем instagram.com/kazka.band

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Вокалистка популярной группы KAZKA очаровала Сеть новым новым образом. Александра Зарицкая наделала снимков с необычным ярким макияжем с акцентом на глаза.

В Инстаграм знаменитость добавила несколько кадров, на которых позирует в белой вышитой блузе и кожаном берете. Волосы Александры распушены и ниспадают на плечи мягкими локонами.

Дополняет образ мейкап с тенями ярких цветов. Так, в композиции сочетаются голубой, ярко-зеленый, розовый, красный и желтый. Маникюр девушки также выполнен в “радужной“ палитре.

Мне ничего так не поднимает настроение, как макияж. Почти всегда это что-то яркое, - написала Зарицкая.

Саша Зарицкая поразила ярким макияжем instagram.com/kazka.band

Саша Зарицкая поразила ярким макияжем instagram.com/kazka.band

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