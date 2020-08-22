"Мейкап поднимает настроение": Вокалистка KAZKA изменилась до неузнаваемости
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Вокалистка популярной группы KAZKA очаровала Сеть новым новым образом. Александра Зарицкая наделала снимков с необычным ярким макияжем с акцентом на глаза.
В Инстаграм знаменитость добавила несколько кадров, на которых позирует в белой вышитой блузе и кожаном берете. Волосы Александры распушены и ниспадают на плечи мягкими локонами.
Дополняет образ мейкап с тенями ярких цветов. Так, в композиции сочетаются голубой, ярко-зеленый, розовый, красный и желтый. Маникюр девушки также выполнен в “радужной“ палитре.
Мне ничего так не поднимает настроение, как макияж. Почти всегда это что-то яркое, - написала Зарицкая.
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