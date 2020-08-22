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"Мейкап поднимает настроение": Вокалистка KAZKA изменилась до неузнаваемости

Комментариев: 3
Александра Зарицкая покорила Сеть радужным макияжем и маникюром .

Саша Зарицкая поразила ярким макияжем
Саша Зарицкая поразила ярким макияжем
instagram.com/kazka.band

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Вокалистка популярной группы KAZKA очаровала Сеть новым новым образом. Александра Зарицкая наделала снимков с необычным ярким макияжем с акцентом на глаза.

В Инстаграм знаменитость добавила несколько кадров, на которых позирует в белой вышитой блузе и кожаном берете. Волосы Александры распушены и ниспадают на плечи мягкими локонами.

Дополняет образ мейкап с тенями ярких цветов. Так, в композиции сочетаются голубой, ярко-зеленый, розовый, красный и желтый. Маникюр девушки также выполнен в “радужной“ палитре.

Мне ничего так не поднимает настроение, как макияж. Почти всегда это что-то яркое, - написала Зарицкая.

Саша Зарицкая поразила ярким макияжем
Саша Зарицкая поразила ярким макияжем
instagram.com/kazka.band

Саша Зарицкая поразила ярким макияжем
Саша Зарицкая поразила ярким макияжем
instagram.com/kazka.band

Ранее мы писали, что Ольга сумская записала видео без макияжа. 

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Теги: макияж, Александра Зарицкая, KAZKA
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  22.08.2020, 21:26
Оценка:  0
pусский
А где вы видели умную пизду?
гость  (аноним)  22.08.2020, 20:34
Оценка:  0
гость
Але-е-е! Зарицкая!
Обязательно выглядеть, как тупая пи...з....да??!
гость  (аноним)  22.08.2020, 20:34
Оценка:  +1
гость
Толстожопая бегемотиха намазала рыло, тоже мне невидаль.
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