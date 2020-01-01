54-летняя Холли Берри очаровала идеальным телом в купальнике

Звезда Холли Берри показала своего тренера с голым торсом .

Холли Берри показала фигуру в купальнике instagram.com/halleberry

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Голливудская актриса Холли Берри запросто может переквалифицироваться в спортивного тренера или, скажем, мотиватора. Стоит только взглянуть на фигуру 54-летней Берри - и сразу хочется в зал или на пробежку. Особенно если это ее снимки в купальнике. Так, на новом фото, которое Холли добавила в соцсети, она позирует в красном сдельном купальнике с откровенной шнуровкой на груди.

Холли идет рядом со своим тренером, который одет в одни шорты и демонстрирует мега-накачанный торс.

Всем счастливого #FitnessFriday !! В наши дни мотивация является КЛЮЧЕВЫМ, и хотя мы с @peterleethomas часто работаем без музыки, хороший плейлист может изменить правила игры! Итак, сегодня мы публикуем наш #SummerPlaylist, песни, над которыми мы потели все лето (особенно в этой #HeatWave! ☀️😫). Проверяйте истории прямо сейчас и приступайте к делу! - написала Берри.

Холли Берри показала фигуру в купальнике instagram.com/halleberry

Ранее мы писали, что Даша Астафьева показала соблазнительные формы в купальнике.



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