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54-летняя Холли Берри очаровала идеальным телом в купальнике

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Звезда Холли Берри показала своего тренера с голым торсом .

Холли Берри показала фигуру в купальнике
Холли Берри показала фигуру в купальнике
instagram.com/halleberry

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Голливудская актриса Холли Берри запросто может переквалифицироваться в спортивного тренера или, скажем, мотиватора. Стоит только взглянуть на фигуру 54-летней Берри - и сразу хочется в зал или на пробежку. Особенно если это ее снимки в купальнике. Так, на новом фото, которое Холли добавила в соцсети, она позирует в красном сдельном купальнике с откровенной шнуровкой на груди.

Холли идет рядом со своим тренером, который одет в одни шорты и демонстрирует мега-накачанный торс.

Всем счастливого #FitnessFriday !! В наши дни мотивация является КЛЮЧЕВЫМ, и хотя мы с @peterleethomas часто работаем без музыки, хороший плейлист может изменить правила игры! Итак, сегодня мы публикуем наш #SummerPlaylist, песни, над которыми мы потели все лето (особенно в этой #HeatWave! ☀️😫). Проверяйте истории прямо сейчас и приступайте к делу! - написала Берри.

Холли Берри показала фигуру в купальнике
Холли Берри показала фигуру в купальнике
instagram.com/halleberry

Ранее мы писали, что Даша Астафьева показала соблазнительные формы в купальнике.

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Теги: Холли Берри, фото в купальнике, фигура звезд
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Источник: Ivоna bigmir)net

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