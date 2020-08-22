"Ретро су**ка": MARUV очаровала Сеть неожиданным образом
Анна Корсун позировала в стильном ретро-образе с "мокрой" прической .
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Украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдо MARUV, очаровала Сеть неожиданным образом. Звезда устроила фотосессию в ретро-стилистике, примерив черный комбинезон с декоративным оформлением манжет.
Образ дополнили укладка с мокрым эффектом, яркий макияж и крупные серьги.
Снимки MARUV добавила в Инстаграм.
Retro Bitch 😛, - коротко подписала публикацию Корсун.
Фолловеры расхвалили образ знаменитости в комментариях:
- фотосессия получилась😌👏 3-я фотка прям вааааау😍😍😍
- Как же я ждала этих фоточек💖💖💖
- Невероятная 😍
- Wow 😍😍 госпожа🖤🖤🖤
- Нельзя быть красивой такой🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️, - написали в Сети.
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И сюда кацапская падаль слетелась, как мухи на говно!
Кацапы, заберите эту мандавошку, ретросуку в свои ебеня
Очередная прокацапская пи..з..да?!
А-а-а?
Ну да, - ретро-сука!