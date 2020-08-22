"Ретро су**ка": MARUV очаровала Сеть неожиданным образом

Анна Корсун позировала в стильном ретро-образе с "мокрой" прической .

MARUV кардинально сменила имидж instagram.com/maruvofficial

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Украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдо MARUV, очаровала Сеть неожиданным образом. Звезда устроила фотосессию в ретро-стилистике, примерив черный комбинезон с декоративным оформлением манжет.

Образ дополнили укладка с мокрым эффектом, яркий макияж и крупные серьги.

Снимки MARUV добавила в Инстаграм.

Retro Bitch 😛, - коротко подписала публикацию Корсун.

MARUV кардинально сменила имидж instagram.com/maruvofficial

MARUV кардинально сменила имидж instagram.com/maruvofficial

MARUV кардинально сменила имидж instagram.com/maruvofficial

Фолловеры расхвалили образ знаменитости в комментариях:

фотосессия получилась😌👏 3-я фотка прям вааааау😍😍😍

Как же я ждала этих фоточек💖💖💖

Невероятная 😍

Wow 😍😍 госпожа🖤🖤🖤

Нельзя быть красивой такой🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️, - написали в Сети.

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