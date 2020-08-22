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"Ретро су**ка": MARUV очаровала Сеть неожиданным образом

Комментариев: 8
Анна Корсун позировала в стильном ретро-образе с "мокрой" прической .

MARUV кардинально сменила имидж
MARUV кардинально сменила имидж
instagram.com/maruvofficial

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Украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдо MARUV, очаровала Сеть неожиданным образом. Звезда устроила фотосессию в ретро-стилистике, примерив черный комбинезон с декоративным оформлением манжет.

Образ дополнили укладка с мокрым эффектом, яркий макияж и крупные серьги.

Снимки MARUV добавила в Инстаграм.

Retro Bitch 😛, - коротко подписала публикацию Корсун.

MARUV кардинально сменила имидж
MARUV кардинально сменила имидж
instagram.com/maruvofficial

MARUV кардинально сменила имидж
MARUV кардинально сменила имидж
instagram.com/maruvofficial

MARUV кардинально сменила имидж
MARUV кардинально сменила имидж
instagram.com/maruvofficial

Фолловеры расхвалили образ знаменитости в комментариях:

  • фотосессия получилась😌👏 3-я фотка прям вааааау😍😍😍
  • Как же я ждала этих фоточек💖💖💖
  • Невероятная 😍
  • Wow 😍😍 госпожа🖤🖤🖤
  • Нельзя быть красивой такой🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева засветила грудь на пляже. 

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Теги: MARUV, наряды звезд, ретро
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (8)
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Осталось 600 символов
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служивий  (аноним)  23.08.2020, 09:44
Оценка:  0
служивий
Огонь отличная певица,нам с мужиками тут ее клипы уснуть не дают ночью в окопе в наряде! а диванные защитники родины рот закройте!! или к нам, гордимся украинкой нашей!
blya-tolyan    23.08.2020, 08:40
Оценка:  +2
blya-tolyan
ха-ха-ха, образ кого расхвалили? знаменитости? ха-ха-ха, наверно в ОЧЕНЬ узких кругах знаменита. Фотограф и оператор, не надо со 100 аккаунтов лайкакть.
гость  (аноним)  23.08.2020, 00:15
Оценка:  -1
гость
О-о-о!
И сюда кацапская падаль слетелась, как мухи на говно!
Кацапы, заберите эту мандавошку, ретросуку в свои ебеня
pусский  (аноним)  22.08.2020, 21:28
Оценка:  -1
pусский
Все лучше Джамалы, даже рэперша Алена Алена!
гость  (аноним)  22.08.2020, 21:11
Оценка:  0
гость
В любом случае намного лучше вонючей татарской пляди дЖамалы!
гость  (аноним)  22.08.2020, 20:19
Оценка:  -1
гость
Ахуезная чика
pусский  (аноним)  22.08.2020, 19:19
Оценка:  -2
pусский
А пизды-то не видно, чем очаровала?
гость  (аноним)  22.08.2020, 17:52
Оценка:  0
гость
О-о-о!!!
Очередная прокацапская пи..з..да?!
А-а-а?
Ну да, - ретро-сука!
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