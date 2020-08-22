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Jerry Heil в пикантном наряде засветила татуировку на груди

Комментариев: 8
Певица Яна Шамаева прогулялась по Киеву в платье с очень глубокими вырезами .

Яна Шамаева прогулялась в пикантном наряде
Яна Шамаева прогулялась в пикантном наряде
instagram.com/thejerryheil

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Популярная певица Яна Шамаева (Jerry Heil) показала стильный образ в пикантном наряде. Звезда прогулялась по Киеву в платье с настолько глубоким декольте, что оно открыло взору почти всю грудь Яны. К слову, у артистки на груди - довольно крупная татуировка.

Кроме того, откровенный наряд частично обнажил спину звезды. Яна прошлась в таком образе по пешеходному мосту на Труханов остров.

Фото звезда добавила в Инстаграм.

Сложно придумать более решительно празднование, - подписала снимки Яна.

Яна Шамаева прогулялась в пикантном наряде
Яна Шамаева прогулялась в пикантном наряде
instagram.com/thejerryheil

Яна Шамаева прогулялась в пикантном наряде
Яна Шамаева прогулялась в пикантном наряде
instagram.com/thejerryheil

Яна Шамаева прогулялась в пикантном наряде
Яна Шамаева прогулялась в пикантном наряде
instagram.com/thejerryheil

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Фолловеры не скрывали своего восхищения образом Шамаевой и оставили восторженные комментарии:

  • Моя бомба ракета пушка граната😍😍жінка петарда😍😍❤️❤️😍❤️❤️люблюююю тебе😍😍😍обожнюю тебе..😍❤️😍❤️
  • Класний лук, дуже сексі😎
  • Ух какое платье и фото 😍
  • Ооох,ця сукня😲💔 Дуже гарна😻🤤🔥
  • яскрава❤️🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева засветила грудь на пляже. 

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Теги: грудь, Jerry Heil, пикантные снимки звезд
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (8)
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гость  (аноним)  22.08.2020, 22:26
Оценка:  0
гость
Хорошо, что не побили.
гость  (аноним)  22.08.2020, 19:38
Оценка:  0
гость
И на мешке-сумке написано - Нет больше пластика. Видать она там бутылки пластиковые собирала, поэтому и вид такой На третьем фото видно, что уже немножечко насобирала, и тащит
гость  (аноним)  22.08.2020, 19:33
Оценка:  0
гость
Выглядит ужасно.
гость  (аноним)  22.08.2020, 19:21
Оценка:  0
гость
Девственница ебучая!
гость  (аноним)  22.08.2020, 17:42
Оценка:  0
гость
Прическа на верхнем фото на корона_вирус похожа.
гость  (аноним)  22.08.2020, 16:28
Оценка:  0
гость
У меня че то тоже возникла ассоциация с Бабой Ягой)))
alexgr    22.08.2020, 15:01
Оценка:  -20
alexgr
я конечно сильно стесняюсь спросить....Это кто?
ЗЕленомойский    22.08.2020, 14:44
Оценка:  +6
ЗЕленомойский
Боже, какое страшилище. Прям Баба Яга.
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