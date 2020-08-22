Jerry Heil в пикантном наряде засветила татуировку на груди

Певица Яна Шамаева прогулялась по Киеву в платье с очень глубокими вырезами .

Яна Шамаева прогулялась в пикантном наряде instagram.com/thejerryheil

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Популярная певица Яна Шамаева (Jerry Heil) показала стильный образ в пикантном наряде. Звезда прогулялась по Киеву в платье с настолько глубоким декольте, что оно открыло взору почти всю грудь Яны. К слову, у артистки на груди - довольно крупная татуировка.

Кроме того, откровенный наряд частично обнажил спину звезды. Яна прошлась в таком образе по пешеходному мосту на Труханов остров.

Фото звезда добавила в Инстаграм.

Сложно придумать более решительно празднование, - подписала снимки Яна.

Яна Шамаева прогулялась в пикантном наряде instagram.com/thejerryheil

Яна Шамаева прогулялась в пикантном наряде instagram.com/thejerryheil

Яна Шамаева прогулялась в пикантном наряде instagram.com/thejerryheil

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Фолловеры не скрывали своего восхищения образом Шамаевой и оставили восторженные комментарии:

Моя бомба ракета пушка граната😍😍жінка петарда😍😍❤️❤️😍❤️❤️люблюююю тебе😍😍😍обожнюю тебе..😍❤️😍❤️

Класний лук, дуже сексі😎

Ух какое платье и фото 😍

Ооох,ця сукня😲💔 Дуже гарна😻🤤🔥

яскрава❤️🔥, - написали в Сети.

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