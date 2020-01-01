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Участники группы "Время и Стекло" рассказали, какую пользу извлекли из карантина

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Надя Дорофеева и Позитив признались, что переменилось за время самоизоляции .

Дорофеева и Позитив рассказали о карантине
Дорофеева и Позитив рассказали о карантине
Пресс-служба

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На съемочной площадке грандиозного шоу “З Днем народження, Україно!“, которое канал “Украина“ покажет в День Независимости, 24 августа, в 20:00, участники группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив рассказали, какие планы им пришлось поменять из-за карантинных мер и за что они благодарны этому времени.  

Дорофеева и Позитив рассказали о карантине
Дорофеева и Позитив рассказали о карантине
Пресс-служба

Популярная украинская группа “Время и Стекло“ на праздничном шоу “З Днем народження, Україно!“ ко Дню Независимости исполнит свой новый хит Last Dance прямо на Майдане Независимости. За кулисами шоу Надя Дорофеева и Позитив рассказали, чем занимались на карантине. Оказалось, некоторые планы Нади Дорофеевой были нарушены, но её близкие смогли исправить ситуацию.

На мой день рождения были куплены билеты в Барселону. Мы хотели полететь туда вместе с нашими друзьями, а вместо этого мои друзья пришли к нам вместе с испанской едой, и мы сделали испанскую вечеринку. И это было классно! Мне кажется, не важно, где ты находишься, главное, чтобы ты был здоров, рядом были любимые люди. Тем более для нас, артистов, потому как последние 5 лет мы с Позитивом в вечном гастрольном режиме. На карантине нам удалось побыть со своими семьями. Мы отдохнули и начали больше творить, – поделилась Надя Дорофеева.

Дорофеева и Позитив рассказали о карантине
Дорофеева и Позитив рассказали о карантине
Пресс-служба

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Позитив тоже провел это время с пользой, о чем скоро узнают все поклонники популярного дуэта.

Было чем заниматься: студийной работой, на которую нам всегда не хватало времени, реализацией давних идей… Мы очень много всего подготовили и скоро вы это увидите. Впереди нас ждут и новые интересные проекты, – отметил Позитив на съемочной площадке канала “Украина“.

Но не только карантин может влиять на планы артистов. Надя Дорофеева рассказала, что из-за определенных причин им с Дантесом пришлось отменить празднование 5-й годовщины свадьбы.

Вова был в другом городе, снимал новый ютуб-проект. Как обычно, ради работы мы пожертвовали этим днем. Но, думаю, мы что-то придумаем еще, – поделилась артистка.

Дорофеева и Позитив рассказали о карантине
Дорофеева и Позитив рассказали о карантине
Пресс-служба

Напомним, концерт “З Днем народження, Україно!“ пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты, среди которых Тина Кароль, Олег Винник, Верка Сердючка, NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Макс Барских, Вера Брежнева и MONATIK, Сергей Бабкин, MELOVIN, Michelle Andrade, TAYANNA, Александр Пономарев, Павел Зибров, группы «Время и Стекло», MOZGI, THE HARDKISS, DZIDZIO, KADNAY и Freedom Jazz. Режиссер-постановщик – Елена Коляденко. Звезды будут неожиданно появляться в знаковых местах разных регионов Украины. А 24 августа в 20:00 вся страна соберется перед экранами канала "Украина" и отметит День Независимости любимыми песнями звезд.

Ранее мы писали о ТОП-5 нарядах ко Дню независимости ведущей канала “Украина“. 

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Теги: Время и Стекло, Надя Дорофеева, Позитив
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Источник: Ivоna bigmir)net

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