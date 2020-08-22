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"Люблю украинскую вышивку": Стройная Лорак засветилась в ярких пляжных нарядах

Комментариев: 6
Звезда с дочерью отдыхают в Греции и устраивают фотосессии в стильных вышитых платьях .

Ани Лорак сверкнула ножками в украинских нарядах
Ани Лорак сверкнула ножками в украинских нарядах
instagram.com/anilorak

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Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, вспомнила о родине. Притом вспомнила не просто так - Лорак украшает свои наряды украинской вышивкой и очень этим гордится.

Так в Инстаграм певица добавила свежие кадры с отдыха в Греции. Она уехала на море с 9-летней дочкой Софией. На фото они обе запечатлены в ярких платьях-туниках с яркой богатой вышивкой. К слову, каждое платье подчеркивает стройные ножки Лорак. 

Обожаем наши платья!
Красивые украинские узоры на современных платьях. Стильно и душевно! - написала Лорак, поблагодарив дизайнера нарядов.

Ани Лорак сверкнула ножками в украинских нарядах
Ани Лорак сверкнула ножками в украинских нарядах
instagram.com/anilorak

Ани Лорак сверкнула ножками в украинских нарядах
Ани Лорак сверкнула ножками в украинских нарядах
instagram.com/anilorak

Ани Лорак сверкнула ножками в украинских нарядах
Ани Лорак сверкнула ножками в украинских нарядах
instagram.com/anilorak

Ранее мы писали, что Лорак прокатилась на вейкборде.

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Теги: Ани Лорак, наряды звезд, фигура ани лорак, наряды ани Лорак, море
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (6)
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Осталось 600 символов
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pусский  (аноним)  22.08.2020, 19:26
Оценка:  0
pусский
Скоро я оторвусь, вакцина от короны запущена в массовое производство! А это мудачёнок гость 10:05 будет говорить с сестрой или с дочкой и не знать, что я заставлял её мычать "Слава Украине!" с хуем во рту, причем много, много раз!
гость  (аноним)  22.08.2020, 18:05
Оценка:  0
гость
pусский 22.08.2020, 15:54

ЕДИНСТВЕННЫЕ, КОГО ТЫ МОЖЕШЬ ОПУСТИТЬ, ЭТО ТВОИ ВЕРНЫЕ ПОДРУЖКИ: - РУКА ПРАВАЯ И РУКА ЛЕВАЯ!
П0ДР0ЧИЛ, ЗАКРЫВШИСЬ В ВАННОЙ ОТ МАМЫ, СТРЯХНУЛ ВАФЛЮ, И ТЫ ГЕРОЙ
гость  (аноним)  22.08.2020, 17:58
Оценка:  0
гость
Э-э-э-э-э!!!

Тубэтэйка люби, да-а-а
Паранджа люби, да-а-а
Чадра, да-а-а
pусский  (аноним)  22.08.2020, 15:54
Оценка:  0
pусский
А я ей жопу вытираю! Э, а когда запустыт украинских проституток в РФ, я их давно не опускал...
гость  (аноним)  22.08.2020, 14:18
Оценка:  0
гость
высшая степень лицемерия
подстилка турецкая
navigator2    22.08.2020, 11:26
Оценка:  +7
navigator2
кокошник люби
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