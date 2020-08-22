"Люблю украинскую вышивку": Стройная Лорак засветилась в ярких пляжных нарядах
Читай также: 53-летняя Сальма Хайек похвасталась фигурой в бикини
Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, вспомнила о родине. Притом вспомнила не просто так - Лорак украшает свои наряды украинской вышивкой и очень этим гордится.
Так в Инстаграм певица добавила свежие кадры с отдыха в Греции. Она уехала на море с 9-летней дочкой Софией. На фото они обе запечатлены в ярких платьях-туниках с яркой богатой вышивкой. К слову, каждое платье подчеркивает стройные ножки Лорак.
Обожаем наши платья!
Красивые украинские узоры на современных платьях. Стильно и душевно! - написала Лорак, поблагодарив дизайнера нарядов.
Ранее мы писали, что Лорак прокатилась на вейкборде.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил
ЕДИНСТВЕННЫЕ, КОГО ТЫ МОЖЕШЬ ОПУСТИТЬ, ЭТО ТВОИ ВЕРНЫЕ ПОДРУЖКИ: - РУКА ПРАВАЯ И РУКА ЛЕВАЯ!
П0ДР0ЧИЛ, ЗАКРЫВШИСЬ В ВАННОЙ ОТ МАМЫ, СТРЯХНУЛ ВАФЛЮ, И ТЫ ГЕРОЙ
Тубэтэйка люби, да-а-а
Паранджа люби, да-а-а
Чадра, да-а-а
подстилка турецкая