"Люблю украинскую вышивку": Стройная Лорак засветилась в ярких пляжных нарядах

Звезда с дочерью отдыхают в Греции и устраивают фотосессии в стильных вышитых платьях .

Ани Лорак сверкнула ножками в украинских нарядах instagram.com/anilorak

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Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, вспомнила о родине. Притом вспомнила не просто так - Лорак украшает свои наряды украинской вышивкой и очень этим гордится.

Так в Инстаграм певица добавила свежие кадры с отдыха в Греции. Она уехала на море с 9-летней дочкой Софией. На фото они обе запечатлены в ярких платьях-туниках с яркой богатой вышивкой. К слову, каждое платье подчеркивает стройные ножки Лорак.

Обожаем наши платья!

Красивые украинские узоры на современных платьях. Стильно и душевно! - написала Лорак, поблагодарив дизайнера нарядов.

Ани Лорак сверкнула ножками в украинских нарядах instagram.com/anilorak

Ани Лорак сверкнула ножками в украинских нарядах instagram.com/anilorak

Ани Лорак сверкнула ножками в украинских нарядах instagram.com/anilorak

Ранее мы писали, что Лорак прокатилась на вейкборде.

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