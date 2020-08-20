53-летняя Сальма Хайек похвасталась фигурой в бикини

Голливудская звезда Сальма Хайек показала фото с отдыха в Греции.

Известная американская актриса, продюсер и режиссер мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась в соцсети новым пикантным снимком с отдыха в Греции.

Читай также: “Любовь во время короны“: Сальма Хайек показала фото поцелуя с мужем-миллиардером

На своей странице в Инстаграм 53-летняя кинозвезда показала, как расслабляется за чашечкой кофе. На свежем фото Сальма в раздельном купальнике черного цвета и солнцезащитных очках сидит за столом. В кадре звезда засветила пышную грудь, подкачанный пресс и лицо без макияжа.

“Немного кофе“, - лаконично подписала снимок Хайек.

Ранее 53-летняя Сальма Хайек засветила пышную грудь в бассейне.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.