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53-летняя Сальма Хайек похвасталась фигурой в бикини

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Голливудская звезда Сальма Хайек показала фото с отдыха в Греции.
53-летняя Сальма Хайек похвасталась фигурой в бикини
53-летняя Сальма Хайек похвасталась фигурой в бикини
Getty Images

Известная американская актриса, продюсер и режиссер мексиканского происхождения  Сальма Хайек поделилась в соцсети новым пикантным снимком с отдыха в Греции.

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На своей странице в Инстаграм 53-летняя кинозвезда показала, как расслабляется за чашечкой кофе. На свежем фото Сальма в раздельном купальнике черного цвета и солнцезащитных очках сидит за столом. В кадре звезда засветила пышную грудь, подкачанный пресс и лицо без макияжа.

“Немного кофе“, - лаконично подписала снимок Хайек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un cafecito. A Lior le coffee #coffee

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Ранее 53-летняя Сальма Хайек засветила пышную грудь в бассейне.

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Теги: Сальма Хайек
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  21.08.2020, 19:50
Оценка:  0
pусский
Нельзя ей кофе, она от старости вся коричневая.
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