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Как сложилась жизнь первой модели-трансгендера на шоу Супермодели по-украински"

Спецтема: ТВ и телешоу
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Чего удалось достичь Карине Минаевой за 6 лет.
Как сложилась жизнь первой модели-трансгендера на шоу Супермодели по-украински"
Как сложилась жизнь первой модели-трансгендера на шоу Супермодели по-украински"
Пресс-служба

Прошло шесть лет с момента участия Карины Минаевой в первом сезоне «Супермодели по-украински». И вот она решилась еще раз испытать свои силы в модельном реалити Нового канала

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Карина Минаева — первая модель-трансгендер в модельном реалити Нового канала. Когда-то она была парнем, а сейчас доказывает, что трансгендеры тоже достойны внимания и могут достигать успеха в разных сферах жизни. Рассказываем, чего же удалось достичь Карине за эти годы.

Карина Минаева
Карина Минаева
Пресс-служба

Увлеклась психологией

Чтобы стать успешной, нужно в первую очередь разобраться в себе и навести порядок в собственной голове. Чем и занялась Минаева.

— С момента моего участия в проекте я очень изменилась. Стала изучать психологию, начала работать с психологом. Даже ездила на тренинги в Карпаты, жила там вдали от цивилизации две недели. Благодаря этому удалось переосмыслить много жизненных моментов, — рассказала Карина.

Снялась в кино

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В 2015 году девушка сыграла главную роль в польском фильме «Новый мир». В этой же киноленте, кстати, можно увидеть известного украинского актера Станислава Боклана.

— В эфире одной из программ меня увидел польский режиссер. Позвонил и предложил сняться в кино. Чтобы провести пробы, они с оператором даже специально прилетели в Украину, — говорит Минаева. — Роль была удачной, после нее меня продолжили приглашать на съемки в фильмах.

Карина Минаева в фильме
Карина Минаева в фильме "Новый мир"
Пресс-служба

Попала в клип

Карина снималась не только в серьезном кино, но и в не менее серьезном клипе Michelle Andrade — Proud.

— Главный посыл видео в том, что поддержка родных очень важна. Мы все разные, но мы все равны, — утверждает модель-трансгендер. — Каждый имеет право быть собой и не бояться никого и ничего.

Стала freelance-моделью

Модельную сферу Карина не забросила, но уделяла ей не так много времени, как другим аспектам своей жизни.

— В Украине я работала моделью, но не подписывала контракты с модельными агентствами. Сейчас для меня моделинг — это хобби. Меня часто приглашали на показы и съемки, но на кастинги никогда не ходила. Приглашают — с радостью соглашаюсь. В общем, я — freelance-модель, — говорит участница модельного реалити Нового канала.

Попробовала себя в beauty-индустрии и фотографии

Теперь она пробует себя по ту сторону баррикад — создает стильные образы и запечатлевает их.

— Меня всегда тянуло в beauty-индустрию. Я училась на стилиста-парикмахера, работала парикмахером и визажистом, проводила различные мастер-классы, изучала колористику, — говорит Карина. — Последний год я развиваюсь как профессиональный фотограф. Ходила в фотошколу, хочу сделать свою фотовыставку.

Визаж от Карины Минаевой
Визаж от Карины Минаевой
Пресс-служба

Получила медицинское образование

Хотя работа у девушки и творческая, образование она получила медицинское — на этом настояли родители.

— Больше всего в школе я ненавидела химию и биологию. Но так сложилось, что мне пришлось все это изучать — микробиологию, биохимию, гистологию и прочее, — говорит Минаева. — Я месяц проработала в детской больнице в лаборатории — брала кровь из пальца, делала мазки, считала клетки крови, заполняла бланки… Но все-таки убедилась, что это не мое, и забросила медицину.

Завершила трансгендерный переход

— Я прошла весь трансгендерный переход, сделала главную операцию по смене пола. Все было без осложнений, я полностью здорова. В паспорте – официально Карина, сменила все документы, — добавила модель-трансгендер.

Удастся ли Карине Минаевой вернуться на «Супер Топ-модель по-украински» с триумфом, узнаем совсем скоро: премьера Суперсезона состоится уже этой осенью на Новом канале!

Ранее участница “Супер Топ-модели по-украински“ Софи Беридзе поделилась секретами похудения.

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Теги: Супермодель по украински, Карина Минаева
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Источник: ivоna bigmir)net

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