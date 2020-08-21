ТОП-5 трендовых образов ко Дню Независимости от ведущей "Ранку з Україною"

Ведущая "Ранку з Україною" Мария Мельник продемонстрировала 5 трендовых образов ко Дню Независимости.

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Телеведущая Мария Мельник в утреннем шоу «Ранок з Україною» на канале «Украина» всегда знает, чем удивить зрителей. Специально ко Дню Независимости Украины ведущая показала 5 невероятных праздничных образов, которые придутся по душе любой моднице.

Яркая вышиванка в сочетании с утонченными лодочками

ТОП-5 трендовых образов ко Дню Независимости Пресс-служба

Вышиванка, которую выбрала Мария Мельник в любом случае обращает на себя внимание. Легкая текстура ткани ярко-оранжевого цвета с фиолетовой вышивкой – очень смелый праздничный вариант. Такой образ не требует дополнения большим количеством аксессуаров и яркого макияжа. Телеведущая дополнила образ одним нюансом – трендовой прической – легкими колосками с выпущенными прядями. Просто и очень эффектно!

Не вышиванкой единой. Трендовый летний монолук

ТОП-5 трендовых образов ко Дню Независимости Пресс-служба

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И хотя у большинства День независимости ассоциируется с национальной одеждой, в зависимости от места и времени празднования можно позволить себе летний, модный образ. Ведущая канала «Украина» выбрала лук в одном цвете – трендовая соломенная шляпка, легкое летнее платье и лодочки в тон. Этот образ также можно дополнить плетенной сумочкой и небольшим количеством элегантных аксессуаров.

Выдержанный лук с национальными мотивами

ТОП-5 трендовых образов ко Дню Независимости Пресс-служба

Монолук – тренд 2020-го года. Поэтому Мария Мельник предлагает не обходить стороной подобные веяния моды даже в большие национальные праздники. Хлопковая, легкая вышиванка голубых оттенков в сочетании с веночком в тон и эффектными серьгами с голубым камнем. Дополнить образ можно любой удобной обувью в цвет и легким макияжем. Над прической в данном случае не нужно долго думать – красивая коса, легкие локоны или ровные волосы – все будет выглядеть шикарно!

Утонченный образ для вечернего выхода

ТОП-5 трендовых образов ко Дню Независимости Пресс-служба

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Для праздничного ужина или выхода на прогулку ведущая «Ранку з Україною» советует выбрать красивое нарядное платье, которое подчеркнет вашу утонченность и изящество. Платье, которое выбрала Мария Мельник выглядит одновременно эффектно и игриво, а оголенное плечо дает возможность поэкспериментировать с модными аксессуарами. Телеведущая дополнила образ лодочками на каблуке, вечерним макияжем и укладкой с легкими волнами.

Кежуал образ с вышиванкой

ТОП-5 трендовых образов ко Дню Независимости Пресс-служба

Конечно же, национальный костюм можно сочетать любой одеждой, обувью и аксессуарами. Мария Мельник объединила несколько стилей в одном образе и получился ВАУ-эффект! Романтический стиль прически, платье с национальными росписями и белые кеды – красиво, ярко и, что не маловажно, – удобно! Такой образ точно подойдет любой моднице и будет выглядеть уместно в любой половине дня, в любом месте!

Ранее сообщалось, что ведущие “Ранку з Україною“ вместе с Олегом Винником споют в честь Дня Независимости.

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