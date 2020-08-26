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Лесю Никитюк водитель маршрутки схватил за волосы

Комментариев: 5
Ведущую Лесю Никитюк Богдан Богданович держал за голову в бассейне.
Лесю Никитюк водитель маршрутки схватил за волосы
Лесю Никитюк водитель маршрутки схватил за волосы
Пресс-служба

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Последние длинные выходные Леся Никитюк провела у моря в Николаевской области. Там она работала над вторым сезоном «Le Маршрутки» (Новый канал). Да, так усердно, что ее водителю «снесло» голову. Сюрреалистический снимок Богданыча без головы, схватившего свою пассажирку за волосы, ведущая выложила в соцсетях и поделилась радостной новостью:

Мы закончили съемки второго сезона шоу «Le Маршрутка», – написала Леди Ле. – Благодаря ним я узнала о таких интересных местах, о которых даже не слышала. В нашей стране прекрасно все: горы, озера, каньоны, карьеры, даже ямы. И самое главное – люди! Вы даже не представляете, как круто нас встречали во всех областях Украины. Столы просто гнулись от украинских деликатесов. Уверена, мы сняли еще один классный сезон, потому что вся наша команда любит свою работу и Украину!


«Le Маршрутка» побывала на Волыни, в Карпатах, на Закарпатье, в Запорожской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Николаевской областях. Какие уникальные места удалось отыскать Лесе Никитюк и водителю Богдан Богдановичу – увидите этой осенью во время премьеры второго сезона на Новом канале.  

Ранее мы писали, что Леся Никитюк удивила заявлением. 

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Теги: Леся Никитюк
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Комментариев (5)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  26.08.2020, 15:58
Оценка:  0
гость
ЛЕСЬКА, СУЧКА ВОЛОСАТАЯ ДАВАЙ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА ХОХЛОСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА! ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ Х-О-ХОЛ - МЕРТВЫЙ Х-О-ХОЛ! АМИНЬ!
гость  (аноним)  26.08.2020, 15:57
Оценка:  -1
гость
Лучьше бы он ее за лобковые волосы схватил.
Rikstal    26.08.2020, 16:43
Оценка:  0
Rikstal
да так и есть. она же назвала его -"мой траХторист"
гость  (аноним)  26.08.2020, 15:57
Оценка:  -1
гость
Х*йня какая то. Старая баба уже не знает что придумать чтобы не терять популярность.
гость  (аноним)  26.08.2020, 15:54
Оценка:  0
гость
ЛЕСЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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