Лесю Никитюк водитель маршрутки схватил за волосы

Ведущую Лесю Никитюк Богдан Богданович держал за голову в бассейне.

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Последние длинные выходные Леся Никитюк провела у моря в Николаевской области. Там она работала над вторым сезоном «Le Маршрутки» (Новый канал). Да, так усердно, что ее водителю «снесло» голову. Сюрреалистический снимок Богданыча без головы, схватившего свою пассажирку за волосы, ведущая выложила в соцсетях и поделилась радостной новостью:

Мы закончили съемки второго сезона шоу «Le Маршрутка», – написала Леди Ле. – Благодаря ним я узнала о таких интересных местах, о которых даже не слышала. В нашей стране прекрасно все: горы, озера, каньоны, карьеры, даже ямы. И самое главное – люди! Вы даже не представляете, как круто нас встречали во всех областях Украины. Столы просто гнулись от украинских деликатесов. Уверена, мы сняли еще один классный сезон, потому что вся наша команда любит свою работу и Украину!



«Le Маршрутка» побывала на Волыни, в Карпатах, на Закарпатье, в Запорожской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Николаевской областях. Какие уникальные места удалось отыскать Лесе Никитюк и водителю Богдан Богдановичу – увидите этой осенью во время премьеры второго сезона на Новом канале.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк удивила заявлением.