"Я колю только ботокс": Оля Полякова рассказала об инъекциях красоты

Певица Оля Полякова призналась, что помогает ей всегда хорошо выглядеть.

Популярная певица Оля Полякова выступит в грандиозном шоу «З Днем народження, Україно!», которое канал «Украина» покажет в День Независимости, 24 августа, в 20:00. На съемочной площадке Королева ночи откровенно призналась, делала ли что-то со своей внешностью и как относится к инъекциям красоты.

Читай также: “Девочка в любом возрасте!“: Полякова показала архивные фото с мамой

Звезда украинского шоу-бизнеса Оля Полякова в праздничном шоу «З Днем народження, Україно!» исполнит сразу две песни – «Ночная жрица» и «Эй, секундочку». На одной из локаций концерта певица рассказала, что время от времени обращается к специалистам бьюти-сферы для проведения косметологических процедур.

Оля Полякова рассказала об инъекциях красоты Пресс-служба

«Я колю только ботокс. Я хочу рассказать людям, что это такое, ведь они думают, что все эти щеки и ужасные губы – это ботокс. Нет! Ботокс – это то, что блокирует мышцы. Он колется в лоб, чтобы не появлялись морщины – все! А другого я не делаю!» – рассказала Оля Полякова на съемочной площадке канала «Украина».

Певица отметила, что всегда хорошо выглядеть ей помогает плотный график, ведь во время работы она даже не думает о еде, правильное питание и активная жизнь. И такой подход дает свои результаты, ведь на съемочной площадке – на столичном Житнем рынке люди реагировали на артистку, как на праздник! Певица даже в шутку сказала, что пришло время создавать свою общину.

«Люди всегда на меня реагируют, как на чудо в их жизни! Я думаю, мне надо сделать какую-то секту или что-то такое, куда люди будут приходить и молиться уже по-настоящему», – шутя комментирует Оля Полякова.

Оля Полякова рассказала об инъекциях красоты Пресс-служба

Читай также: “Вся в мамочку“: 15-летняя дочка Поляковой поразила стильной фотосессией

Напомним, концерт «З Днем народження, Україно!» пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты, среди которых Тина Кароль, Олег Винник, Верка Сердючка, NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Макс Барских, Вера Брежнева и MONATIK, Сергей Бабкин, MELOVIN, Michelle Andrade, TAYANNA, Александр Пономарев, Павел Зибров, группы «Время и Стекло», MOZGI, THE HARDKISS, DZIDZIO, KADNAY и Freedom Jazz. Режиссер-постановщик – Елена Коляденко. Звезды будут неожиданно появляться в знаковых местах разных регионов Украины. А 24 августа в 20:00 вся страна соберется перед экранами канала «Украина» и отметит День Независимости любимыми песнями звезд.

Напомним, ранее Оля Полякова рассекретила свой вес и длину ног.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.