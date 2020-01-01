Героиня четвертого сезона реалити Нового канала Владислава Роговенко объяснила, почему выбрала для первенца имя Марк.

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На проекте «Від пацанки до панянки» настоящий бэби-бум – сразу несколько участниц родят в ближайшие месяцы. С именами для первенцев девушки уже определились. Владислава Роговенко, к примеру, еще до беременности знала, что если будет мальчик – назовет его Марком.

По-другому я не хотела называть сына, – призналась она. – Так что сказала Саше (бойфренд Влады и отец ее ребенка – прим.ред.): если мальчик – имя выбираю я, если девочка – ты. Так, если в будущем вторым у меня тоже будет сын, даже не знаю, как его назвать. Потому что других вариантов, которые бы мне нравились, нет.

Участница "Від пацанки до панянки" назовет сына в честь незнакомца, который дал ей денег Пресс-служба

Мама никогда не покупала мне белых вещей, – рассказала участница «Від пацанки до панянки» – реалити, которое не первый год с успехом показывает Новый канал. – Объясняла тем, что я неряха, и испачкаюсь в тот же день, когда надену. Но очень хотелось одни белые джинсы, поэтому буквально выплакала их. И что вы думаете? Мы поехали с сестрой в Крым, я их надела, и в первые же минуты незнакомец облил меня кофе.

Имя Марк, объясняет «пацанка», ассоциируется у нее с благородством. В жизни Влады была ситуация, когда одноименный мужчина очень ее выручил.

Владиславе было так обидно, что она расплакалась. Больше всего ее расстроило то, что хоть случилось это не по ее вине, мама оказалась права.

Чтобы я не плакала, мужчина дал мне три тысячи гривен, – до сих пор удивляется такому поступку «пацанка». – В то время это были огромные деньги. Можно было одеться с головы до ног от зимы до лета. Чтобы вы понимали, мои белые джинсы на тот момент стоили всего 200 гривен.

А звали человека, который «извинился» за испорченные джинсы, как вы уже поняли, Марком. Именно так, как Владислава хочет назвать сына. И таким образом с этим именем передать ему определенные качества характера незнакомца

Ранее мы писали, что Влада Роговенко боится умереть во время родов.