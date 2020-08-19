Блогерша из Москвы поразила сходством с Надей Дорофеевой.

"Дорофеева, это ты?": Потап нашел в Сети двойника участницы "Время и Стекло" instagram.com/nadyadorofeeva

Знаменитый хит группы MOZGI “Chica Bamboni“ продолжает покорятьTik-Tok. Пользователи Сети не устают делиться своими танцевальными умениями под этот трек. А лучшие видео продюсер и лидер музыкального коллектива MOZGI, рэпер Потап публикует в своем аккаунте.

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Так, на своей странице в Инстаграм 39-летний артист разместил очередную подборку роликов флешмоба #chicabamboni. Одно видео удивило не только подписчиков Потапа, но и его самого. Дело в том, что российская блогерша Vika Meelis поразила своим сходством с украинской певицей, участницей дуэта “Время и Стекло“ Надей Дорофеевой.

“Наааааадя????? Дорофеева?????“, - подписал публикацию Потап.

Отметим, что Vika Meelis неоднократно повторяла образы Дорофеевой в своем профиле в Инстаграм.

Двойник Нади Дорофеевой Скриншот

Ранее Потап показал, как появился знаменитый танец под “Chica Bamboni“.

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