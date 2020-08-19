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"Дорофеева, это ты?": Потап нашел в Сети двойника участницы "Время и Стекло"

Комментариев: 1
Блогерша из Москвы поразила сходством с Надей Дорофеевой.
"Дорофеева, это ты?": Потап нашел в Сети двойника участницы "Время и Стекло"
"Дорофеева, это ты?": Потап нашел в Сети двойника участницы "Время и Стекло"
instagram.com/nadyadorofeeva

Знаменитый хит группы MOZGI “Chica Bamboni“ продолжает покорятьTik-Tok. Пользователи Сети не устают делиться своими танцевальными умениями под этот трек. А лучшие видео продюсер и лидер музыкального коллектива MOZGI, рэпер Потап публикует в своем аккаунте.

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Так, на своей странице в Инстаграм 39-летний артист разместил очередную подборку роликов флешмоба #chicabamboni. Одно видео удивило не только подписчиков Потапа, но и его самого. Дело в том, что российская блогерша Vika Meelis поразила своим сходством с украинской певицей, участницей дуэта “Время и Стекло“ Надей Дорофеевой.

“Наааааадя????? Дорофеева?????“, - подписал публикацию Потап.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наааааадя????? Дорофеева????? #chicabamboni #mozgi

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Отметим, что Vika Meelis неоднократно повторяла образы Дорофеевой в своем профиле в Инстаграм.

Двойник Нади Дорофеевой
Двойник Нади Дорофеевой
Скриншот

Ранее Потап показал, как появился знаменитый танец под “Chica Bamboni“.

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Теги: Потап, Надя Дорофеева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  20.08.2020, 16:56
Оценка:  0
гость
Потап, хватай девушку и организовывай концерты аля Ласковый май)))). Лично Дорофееву не видел, но это что-то с чем-то, реально одно и тоже милое лицо!
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