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Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко рассказали, как карантин повлиял на их вес

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Звездные супруги Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко рассекретили, набрали они лишние кило во время карантина или нет.
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко рассказали, как карантин повлиял на их вес
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко рассказали, как карантин повлиял на их вес
Пресс-служба

Музыкант Арсен Мирзоян выступит в праздничном концерте «Музыкальная платформа. Украинская песня. Львов 2020», который 24 августа в 22:00 покажет телеканал «Украина». Жена артиста, Тоня Матвиенко, приехала во Львов на съемки концерта вместе с мужем. За кулисами звездные супруги рассказали, как изменились цифры в их весе и довольны ли они своей формой сейчас.

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Многие люди в условиях изоляции набрали лишние кило. Поэтому журналисты канала «Украина» поинтересовались у Арсена и Тони, не отразился ли на их физической форме карантин.

«У меня было ощущение, что набрал лишнее. Не следил за этим всем, но смотрю на себя в зеркале и замечаю плохие, странные какие-то изменения. Но когда взвесился, оказалось, что я даже уменьшился», – рассказал Арсен Мирзоян за кулисами концерта «Музыкальная платформа. Украинская песня. Львов 2020».

Тоня же признается, что на карантине все-таки набрала лишнее. И теперь активно занимается спортом, чтобы избавиться от нежелательных килограммов.

«У меня все плохо. Я много набрала – 5 кг. Но сейчас я молодец – бегаю по утрам, занимаюсь с тренером, не употребляю алкоголь и прихожу в себя. Трудно смотреть на себя в зеркале. Это депрессия, я думаю, для каждой женщины. Я себе сейчас не нравлюсь, поэтому стараюсь это изменить», – поделилась Тоня Матвиенко на съемочной площадке канала «Украина».

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко
Пресс-служба

Хотя Арсен и говорит, что ему нравится форма, в которой сейчас находится Тоня, певица имеет другое объяснение словам мужа: «Ему стало нравиться, когда он увидел, что я пытаюсь что-то изменить, занимаюсь собой. И я собой тоже очень горжусь».

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В День Независимости, 24 августа, в 22:00 зрители канала «Украина» смогут посмотреть праздничный концерт «Музыкальная платформа. Украинская песня. Львов 2020», на котором споют украинские артисты – Злата Огневич, Ирина Федишин, Арсен Мирзоян, Gena VITER, TAYANNA, Артем Пивоваров, Ivan NAVI, Мята, JERRY HEIL, группа «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» и другие.

Смотрите концерт «Музыкальная платформа. Украинская песня. Львов 2020» в День Независимости, 24 августа, в 22:00 на телеканале «Украина».

Ранее Тоня Матвиенко запостила архивные кадры из ЗАГСа.

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Теги: Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян
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Источник: Ivоna bigmir)net

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