Ведущий «Кохання на виживання» (Новый канал) и певец Олег Кензов прогуливал уроки и набил изображение дочери на теле .

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Сегодня, 19 августа, строгий и справедливый ведущий реалити Олег Кензов празднует свое 32-летие. Что известно о харизматичном красавчике? Он экс-участник «Х-Фактора» и автор хита «Обстановка по кайфу». Еще он стал кумиром перуанских женщин во время съемок реалити «Кохання на виживання». Каким же был Олег в детстве, юности, и о чем мечтает сейчас?

В школе был сорвиголовой

В подростковом возрасте поведение ведущего, мягко говоря, хромало. Он мог встать и уйти посреди уроков, потому что ему было скучно. Маме Олега пришлось даже уволиться, чтобы посещать школу с сыном.

Она так часто мелькала в школе, что родители моих одноклассников думали, будто, она там работает, – вспоминает Олег. – Так продолжалось до девятого класса. Потом меня попустило. К 11-му я был на хорошем счету у педагогов. Мама успокоилась и с чистой совестью снова пошла на работу.

Хулиган, сердцеед и "Холостяк": интересные факты об Олеге Кензове Пресс-служба

Может работать с трудными детьми

И дело не только в том, что он был хулиганом в школе, поэтому может поделиться «горьким» опытом. У ведущего «Кохання на виживання» есть диплом психолога. Причем одно из направлений его специальности – девиантное (трудное) поведение.

В юности был сердцеедом

Он мог встречаться с несколькими девушками одновременно. Сейчас для ведущего важнее домашний уют и семья, чем внимание большого количества женщин.

Раньше в женщинах я смотрел, в первую очередь, на внешние данные: на большую грудь, на рост, на лицо. Нравились девушки очень ухоженные, почти топ-модели, – признается Олег. – После 30-ти начал ценить во второй половинке внутренние качества, душевное наполнение. Хочется, чтобы женщина любила безусловно. Чтобы видела в тебе такое, за что можно зацепиться и восхищаться, когда нет денег, здоровья, когда отвернулись все друзья и знакомые. Раньше хотелось фейерверка в женщине, а теперь – спокойствия, уверенности.

Украинский Том Харди

Ведущего Нового канала часто сравнивают с голливудским актером. Бывает, что во время выступления на корпоративе Олег замечает, как люди открывают в телефонах фото Харди, чтобы сравнить с ним.



Хулиган, сердцеед и "Холостяк": интересные факты об Олеге Кензове Пресс-служба

Мечтал стать «Холостяком»

Долго напрашивался в шоу и считал, что я − идеальный кандидат, – признается Кензов. – Мне все время отказывали и, честно, я перегорел!

У него есть тату дочери

Изображение спящего младенца ведущий сделал, когда малышке исполнилось два месяца. Сейчас девочке уже семь лет. И если возраст дочери можно посчитать, то количество тату у ее папы – нет.

Планирует вернуться в Перу

Правда, не для того, чтобы снятся в очередном сезоне «Кохання на виживання», а в качестве туриста. В сумасшедшем графике съемок у ведущего не получилось сполна насладиться красотой Латинской Америки. Зато он помог проверить отношения парам-участникам реалити. Как это получилось – смотрите с 15 сентября в 19:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, что Олег Кензов выпустил новую песню.