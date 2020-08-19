Ольга Фреймут редкие фото с дочерью Евдокией и сыном Валерием

Ведущая Ольга Фреймут отвела 3-летнюю дочь в частную школу.

Украинская ведущая, экс-звезда “Ревизора“ и писательница Ольга Фреймут поделилась с поклонниками радостным событием. Отныне не только 15-летняя Злата и 4-летний Валерий учатся в частной школе, но и самый младший ребенок Ольги – 3-летняя Евдокия.

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На своей странице в Инстаграм Фреймут опубликовала несколько кадров с первого звонка в столичном учреждении Pechersk School International. На свежих снимках Ольга позировала в длинной юбке черного цвета, в светлом кардигане и бежевой майке.

Маленькие Евдокия и Валерий держали звездную маму за руки. Девочка была одета в желтое платье, бирюзовую кофту и черную маску. А сын ведущий предстал в серой кофте, джинсовых шортах и кепке.

“Перший день школи. Євдокія вперше пішла в @psikyiv з братом та сестрою! Ми думали, будуть сльози - донечка побігла до вчителя з великою радістю. Пані Лаура навіть за нею не встигала 🙃“, - рассказала Фреймут.

Ранее мы писали, что 3-летняя дочь Ольги Фреймут перепутала Притулу с отцом.

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