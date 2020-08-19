На романтическом фото Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино целовались в защитных масках.

"Любовь во время короны": Сальма Хайек показала фото поцелуя с мужем-миллиардером Getty Images

Известная американская актриса, продюсер и режиссер мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась редкими снимками со своим мужем, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино.

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На своей странице в Инстаграм 53-летняя кинозвезда опубликовала несколько фотографий, где она нежно целует 57-летнего возлюбленного во время прогулки на улице. На свежих кадрах Сальма и Франсуа-Анри запечатлены в защитных масках.

“Любовь во время короны“, - подписала снимки Хайек.

Отметим, что актриса и бизнесмен поженились в 2009 году. У них есть дочь Валентина Палома Пино, которая родилась в сентябре 2007 года.

Напомним, ранее Сальма Хайек показала редкое фото младшего брата.

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