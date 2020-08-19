"Любовь во время короны": Сальма Хайек показала фото поцелуя с мужем-миллиардером
Известная американская актриса, продюсер и режиссер мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась редкими снимками со своим мужем, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино.
Читай также: 53-летняя Сальма Хайек засветила пышную грудь в бассейне
На своей странице в Инстаграм 53-летняя кинозвезда опубликовала несколько фотографий, где она нежно целует 57-летнего возлюбленного во время прогулки на улице. На свежих кадрах Сальма и Франсуа-Анри запечатлены в защитных масках.
“Любовь во время короны“, - подписала снимки Хайек.
Отметим, что актриса и бизнесмен поженились в 2009 году. У них есть дочь Валентина Палома Пино, которая родилась в сентябре 2007 года.
Напомним, ранее Сальма Хайек показала редкое фото младшего брата.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил