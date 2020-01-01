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Как две капли: Риз Уизерспун показала маму в молодости

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Актриса Риз Уизерспун трогательно поздравила маму с днем рождения.
Как две капли: Риз Уизерспун показала маму-красавицу
Как две капли: Риз Уизерспун показала маму-красавицу
instagram.com/reesewitherspoon

Известная американская актриса и продюсер, исполнительница роли Эль Вудс в “Блондинке в законе“ Риз Уизерспун поделилась редкой семейной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 44-летняя знаменитость разместила подборку снимков со своей мамой Бетти. На общем фото можно увидеть, что родственницы очень похожи. Еще на двух архивных кадрах мама актрисы изображена в юном возрасте в костюме медсестры. Публикацию Риз обнародовала по случаю дня рождения мамы.

“С Днем Рождения маму Бетти! 💫❤️🎂 Никто не заставляет меня смеяться и улыбаться, как она. Мне нравится эта фотография молодой медсестры, которая только начинает учиться... и с отличной шляпой медсестры, я могу добавить 😂 Привет всем медсестрам! Она также 30 лет преподавала... Мне всегда интересно, сколько ее студентов-медсестер в мире помогают людям. Мама всегда говорила, что жизнь в служении другим - лучшая жизнь. Согласна 💯. Люблю тебя мама! Удачного Дня Рождения! Я скоро буду рядом, чтобы обнять тебя! 🎂  💫“, - написала актриса.

Риз Уизерспун показала маму в молодости
Риз Уизерспун показала маму в молодости
Скриншот

Риз Уизерспун показала маму
Риз Уизерспун показала маму
Скриншот

Риз Уизерспун показала маму в молодости
Риз Уизерспун показала маму в молодости
Скриншот

Ранее Риз Уизерспун откровенно рассказала о домогательствах в начале карьеры.

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Теги: Риз Уизерспун
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Источник: Ivоna bigmir)net

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