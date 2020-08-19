Злата Огневич призналась, сколько лишних килограмм набрала во время карантина

Певице уже удалось похудеть. Узнайте, как она избавилась от лишнего веса.

Популярная украинская певица Злата Огневич на съемочной площадке «Музыкальная платформа. Украинская песня. Львов 2020» ко Дню Независимости, который зрители канала «Украина» увидят уже 24 августа в 22:00, призналась, из-за чего набрала несколько лишних кило на карантине и что помогло ей быстро вернуть безупречную форму.

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За кулисами праздничного концерта «Музыкальная платформа. Украинская песня. Львов 2020» звезда украинского шоу-бизнеса Злата Огневич поразила признанием о лишнем весе. Оказалось, из-за нарушенных графиков, связанных с карантинными ограничениями, певица позволяла себе «запрещенные» вкусности.

«Во время карантина у меня было +4 кг. Быстро избавиться от которых помогли тренировки – 3 раза в неделю, к тому же я перестала есть кексики. Признаюсь честно, во время карантина я ела очень много кексов и круассанов, ведь у меня, как и у всех, была артистическая депрессия – вдруг «бах», и исчезли все любимые гастроли, концерты. Поэтому я, чтобы не падал градус хорошего настроения, покупала разные вкусности, но сейчас я уже с этим завязала, признаюсь», – рассказала Злата Огневич за кулисами концерта «Музыкальная платформа. Украинская песня. Львов 2020».

Злата Огневич похудела Пресс-служба

К тому же поддерживать прекрасную форму певице помогают специальные рецепты, по которым она собственноручно готовит себе полезные блюда.

«Я всегда себе готовлю собственноручно, особенно завтраки! Например, льняная каша или краш с авокадо, где нужно смешать авокадо, томаты, оливковое масло, соль, перец, сок лимона – это очень-очень вкусно!» – комментирует артистка на съемочной площадке канала «Украина».

И даже если звезде захочется полакомиться сладким, она заменяет его полезным печеньем, рецептом которого поделилась с удовольствием.

«У меня вкусный диетический рецепт. Я беру овсяные и кокосовые хлопья, немного кокосового масла и два спелых банана, делаю из этих продуктов однородную вязкую массу, а еще можно добавить грецких орехов и миндаля. Запекаю в духовке при 190 градусах 15-17 минут. Получается такое вкусное и полезное веганское печенье», – рассказала певица Злата Огневич.

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Уже 24 августа в 22:00 в День Независимости зрители канала «Украина» смогут посмотреть праздничный концерт «Музыкальная платформа. Украинская песня. Львов 2020», на котором споют украинские артисты – Злата Огневич, Ирина Федишин, Арсен Мирзоян, Gena VITER, TAYANNA, Артем Пивоваров, Ivan NAVI, Мята, группа «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» и другие.

Смотрите концерт «Музыкальная платформа. Украинская песня. Львов 2020» в День Независимости, 24 августа, в 22:00 на телеканале «Украина».

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