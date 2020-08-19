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Джамала растрогала нежными кадрами из новой семейной фотосессии

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На свежих снимках певица Джамала позировала с сыновьями и мужем.
Джамала растрогала нежными кадрами из новой семейной фотосессии
Джамала растрогала нежными кадрами из новой семейной фотосессии
instagram.com/jamalajaaa

Победительница “Евровидения 2016“, известная украинская исполнительница Джамала порадовала поклонников подборкой новых фотографий с мужем Сеит-Бекиром и сыновьями Эмиром-Рахманом и Селимом-Гираем.

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На своей странице в Инстаграм 36-летняя артистка опубликовала несколько ярких кадров, где она вместе с семьей позирует на фоне природы. Джамала позировала в нежно-розовом платье. Звездная мама нежно прижимала к себе 2-месячного малыша Селима-Гирая, который был одет в клетчатый наряд.

Муж Джамалы появился на фото в белой рубашке и серых штанах. Он держал на руках старшего сына Эмира-Рахмана. 2-летний мальчик был одет в белую футболку и бежевые шорты. Автором снимков выступила фотограф Марина Карпий.

“Раньше, когда у меня не было двух моих мальчиков, я не понимала, почему родители празднуют каждый месяц жизни новорождённого - “нам два месяца, нам шесть месяцев и т.д.“ А теперь понимаю! Ведь так отчетливо, такие поразительные перемены, как в первые дни, первые недели и первые месяцы, ты больше и не заметишь. На глазах у тебя вырастает человек... ⠀ Это очень похоже на эффект таймлапс, так на канале Discovery в замедленной съёмке показывают, как распускается цветок 🌸 Человек меняется, раскрывается у тебя на глазах. Это настолько уникальное событие ❤️ Ты понимаешь, почему тебе хочется отметить именно этот месяц! Он больше никогда не повторится, следующий будет другим. Сегодня празднуем два! ❤️“, - написала Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раньше, когда у меня не было двух моих мальчиков, я не понимала, почему родители празднуют каждый месяц жизни новорождённого - «нам два месяца, нам шесть месяцев и т.д.» ⠀ А теперь понимаю! Ведь так отчетливо, такие поразительные перемены, как в первые дни, первые недели и первые месяцы, ты больше и не заметишь. На глазах у тебя вырастает человек... ⠀ Это очень похоже на эффект таймлапс, так на канале Discovery в замедленной съёмке показывают, как распускается цветок 🌸 Человек меняется, раскрывается у тебя на глазах. Это настолько уникальное событие ❤️ Ты понимаешь, почему тебе хочется отметить именно этот месяц! Он больше никогда не повторится, следующий будет другим. ⠀ Сегодня празднуем два! ❤️ ⠀ Ph. @karpiy ⠀ #Maşallah

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала показала яркие фото с пляжа.

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Теги: Джамала
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Источник: ivоna bigmir)net

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