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"Женщины ходили бы голыми, если бы...": Леся Никитюк удивила заявлением

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Ведущая Леся Никитюк похвасталась новым нарядом.
"Женщины ходили бы голыми, если бы...": Леся Никитюк удивила заявлением
"Женщины ходили бы голыми, если бы...": Леся Никитюк удивила заявлением
instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская ведущая, звезда проектов “Кто сверху?, “Кто против блондинок?“ и “ЛеМаршрутка“ продолжает делиться с подписчиками снимками с путешествий по Украине.

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Так, недавно знаменитость посетила Кривой Рог. На своей странице в Instagram Леся опубликовала несколько кадров, где она позирует возле Черного озера. Для прогулки Никитюк выбрала стильный костюм фиолетового цвета. 

В описании к свежим фото ведущая порассуждала на тему “модного соперничества“ женщин. Звезда заявила, что девушки давно ходили бы голыми, если бы на планете не осталось мужчин.

“Говорят, что женщины одеваются ради женщин, их вдохновляет дух соперничества. Так и да😁 Но если бы на свете больше не осталось мужчин, женщины ходили бы голыми..💓💓💓“, - написала Никитюк.

Ранее мы писали, на какие жертвы Леся Никитюк готова ради удачного кадра.

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Теги: Леся Никитюк, ЛеМаршрутка
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Источник: ivоna bigmir)net

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