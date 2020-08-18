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Влад Яма показал детское фото и рассказал, как попал в танцы

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Судья "Танців з зірками" Влад Яма поделился историей из детства.
Влад Яма показал детское фото и рассказал, как попал в танцы
Влад Яма показал детское фото и рассказал, как попал в танцы
instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф, судья проекта “Танці з зірками“ Влад Яма поделился с подписчиками воспоминаниями из детства. Артист решил рассказать, когда начал заниматься танцами.

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Так, на своей странице в Инстаграм Влад опубликовал архивное черно-белое фото, где он еще совсем юный позирует со своей первой партнершей. В описании к снимку Яма признался, что на танцы его отвели не родители, а одноклассники. В первом классе он вместе с коллегами по партам после уроков отправился на танцы.

“Обычно на танцы детей приводят родители. Именно взрослые решают что их дети ХОТЯТ танцевать, и иногда, кстати, угадывают. В детстве Владик был (или есть😌) очень скромным и застенчивым. Но за полтора месяца учёбы в первом классе всё-таки нашёл в себе силы спросить у коллег по партам куда они дружно ходят после уроков. Оказалось - на танцы. “А можно с вами?“ - несмело выдавил из себя я. “Приходи!“ - ответили девчонки (ну ладно, парни тоже ходили на танцы, почти весь класс). И я пришел. Правда, опоздал. И при первой встрече с Учителем одна из одноклассниц крикнула: “О, Яма пришел!“. Пришел и остался в танцах, единственный из той группы...“, - рассказал хореограф.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У меня всё по-другому. ⠀ Обычно на танцы детей приводят родители. Именно взрослые решают что их дети ХОТЯТ танцевать, и иногда, кстати, угадывают. ⠀ В детстве Владик был(или есть😌) очень скромным и застенчивым. Но за полтора месяца учёбы в первом классе всё-таки нашёл в себе силы спросить у коллег по партам куда они дружно ходят после уроков. Оказалось - на танцы. ⠀ «А можно с вами?» - несмело выдавил из себя я. «Приходи!» - ответили девчонки(ну ладно, парни тоже ходили на танцы, почти весь класс). ⠀ И я пришел. Правда, опоздал. И при первой встрече с Учителем одна из одноклассниц крикнула: «О, Яма пришел!». Пришел и остался в танцах, единственный из той группы... ⠀ #танцы #запорожье #детство

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

Ранее Лилия Яма забавно поздравила мужа с днем рождения, опубликовав постельное фото.

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Теги: Влад Яма
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Источник: Ivоna bigmir)net

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