Влад Яма показал детское фото и рассказал, как попал в танцы

Судья "Танців з зірками" Влад Яма поделился историей из детства.

Известный украинский хореограф, судья проекта “Танці з зірками“ Влад Яма поделился с подписчиками воспоминаниями из детства. Артист решил рассказать, когда начал заниматься танцами.

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Так, на своей странице в Инстаграм Влад опубликовал архивное черно-белое фото, где он еще совсем юный позирует со своей первой партнершей. В описании к снимку Яма признался, что на танцы его отвели не родители, а одноклассники. В первом классе он вместе с коллегами по партам после уроков отправился на танцы.

“Обычно на танцы детей приводят родители. Именно взрослые решают что их дети ХОТЯТ танцевать, и иногда, кстати, угадывают. В детстве Владик был (или есть😌) очень скромным и застенчивым. Но за полтора месяца учёбы в первом классе всё-таки нашёл в себе силы спросить у коллег по партам куда они дружно ходят после уроков. Оказалось - на танцы. “А можно с вами?“ - несмело выдавил из себя я. “Приходи!“ - ответили девчонки (ну ладно, парни тоже ходили на танцы, почти весь класс). И я пришел. Правда, опоздал. И при первой встрече с Учителем одна из одноклассниц крикнула: “О, Яма пришел!“. Пришел и остался в танцах, единственный из той группы...“, - рассказал хореограф.

Ранее Лилия Яма забавно поздравила мужа с днем рождения, опубликовав постельное фото.

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