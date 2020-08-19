Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анна Кошмал поделилась редким фото в купальнике

Комментариев: 1
Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал засветила обнаженные ягодицы.
Анна Кошмал поделилась редким фото в купальнике
Анна Кошмал поделилась редким фото в купальнике
instagram.com/smorkovkina

Одна из самых востребованных украински актрис театра и кино, звезда сериалов “Сваты“, “Сашка“, “Хороший парень“ и “Село на миллион“ и “Слуга народа“ Анна Кошмал активно ведет свой аккаунт в Инстаграм. 25-летняя артистка часто публикует различные кадры со съемок, фотосессий, а также хвастается кулинарными умениями.

Читай также: Анна Кошмал поделилась редкой фотографией с 2-летним сыном

Пляжные фотографии на ее странице являются большой редкостью. Но на днях Анна решила сделать исключение и в разделе Сторис разместила снимок в купальнике. Кошмал сфотографировали со спины. На свежем кадре знаменитость в крошечном бикини засветила упругие ягодицы. Отметим что поддерживать стройную фигуру актрисе вегетарианство, о чем она неоднократно писала в своем профиле.

Анна Кошмал в купальнике
Анна Кошмал в купальнике
Скриншот

Напомним, ранее Анна Кошмал показала редкий снимок со своей свадьбы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анна Кошмал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  19.08.2020, 12:45
Оценка:  0
гость
я б сказав не редким а пресним)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь