Анна Кошмал поделилась редким фото в купальнике

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал засветила обнаженные ягодицы.

Одна из самых востребованных украински актрис театра и кино, звезда сериалов “Сваты“, “Сашка“, “Хороший парень“ и “Село на миллион“ и “Слуга народа“ Анна Кошмал активно ведет свой аккаунт в Инстаграм. 25-летняя артистка часто публикует различные кадры со съемок, фотосессий, а также хвастается кулинарными умениями.

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Пляжные фотографии на ее странице являются большой редкостью. Но на днях Анна решила сделать исключение и в разделе Сторис разместила снимок в купальнике. Кошмал сфотографировали со спины. На свежем кадре знаменитость в крошечном бикини засветила упругие ягодицы. Отметим что поддерживать стройную фигуру актрисе вегетарианство, о чем она неоднократно писала в своем профиле.

Анна Кошмал в купальнике Скриншот

Напомним, ранее Анна Кошмал показала редкий снимок со своей свадьбы.

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