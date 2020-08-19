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3-летняя дочь Ольги Фреймут перепутала Притулу с отцом

Комментариев: 1
Ведущая Ольга Фреймут опубликовала архивное фото с Сергеем Притулой и Александром Педаном.
3-летняя дочь Ольги Фреймут перепутала Притулу с отцом
3-летняя дочь Ольги Фреймут перепутала Притулу с отцом
instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая, экс-звезда “Ревизора“, издательница и участница нового сезона “Танців з зірками“ Ольга Фреймут повеселила поклонников новой публикацией в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм Ольга разместила архивную фотографию со своими коллегами по шоу “Подъём“, “Кабриолето“ и “Кто сверху?“ Сергеем Притулой и Александром Педаном. 

В описании к раритетному кадру Фреймут рассказала о забавной и в тоже время неожиданной реакции на снимок 3-летней дочери Евдокии. Девочка перепутала Притулу со своим отцом Владимиром Локотко, а Педана с 4-летним братом Валерием.

“Євдокія дивиться на це фото і каже: “Мамочка, це ти і тато (на Притулу); і братик Валерій (на Педана).😂😂😂“, - написала ведущая.

3-летняя дочь Ольги Фреймут перепутала Притулу с отцом
3-летняя дочь Ольги Фреймут перепутала Притулу с отцом
Скриншот

Напомним, ранее Ольга Фреймут очаровала Сеть новыми фото с мужем и 3-летней дочерью.

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Теги: Ольга Фреймут, Сергей Притула, Александр Педан
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
ФaйныйДрузяка    19.08.2020, 10:27
Оценка:  -22
ФaйныйДрузяка
Странно это всё,дорогие мои.Ведь Притула-гомогей,а биологический отец этой девочки-Стас Барецкий.
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