Alyona Alyona запостила первые кадры в купальнике спустя два месяца похудения
Популярная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которой за полтора месяца удалось сбросить 10 килограмм, показала, как сейчас выглядит в раздельном купальнике.
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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 29-летняя артистка опубликовала короткое видео, где передала привет отдыхающей в Одессе певице MamaRika. Alyona Alyona в черном пляжном наряде заявила на камеру, что и в Киеве тоже есть, где покупаться в соленой водичке.
И хотя в полный рост рэп-исполнительница не показалась, тем не менее по ролику видно, что похудевшей звезде пришлось купить купальник на несколько размеров меньше.
Ранее мы писали, что похудевшая Ребел Уилсон показала, как изменилась ее фигура.
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