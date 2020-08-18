Alyona Alyona запостила первые кадры в купальнике спустя два месяца похудения

Рэперша опубликовала видео с отдыха в Киеве.

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которой за полтора месяца удалось сбросить 10 килограмм, показала, как сейчас выглядит в раздельном купальнике.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 29-летняя артистка опубликовала короткое видео, где передала привет отдыхающей в Одессе певице MamaRika. Alyona Alyona в черном пляжном наряде заявила на камеру, что и в Киеве тоже есть, где покупаться в соленой водичке.

И хотя в полный рост рэп-исполнительница не показалась, тем не менее по ролику видно, что похудевшей звезде пришлось купить купальник на несколько размеров меньше.

Alyona Alyona в купальнике Скриншот из видео

Alyona Alyona в купальнике Скриншот из видео

Alyona Alyona в купальнике Скриншот из видео

Alyona Alyona в купальнике Скриншот из видео

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