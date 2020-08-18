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Alyona Alyona запостила первые кадры в купальнике спустя два месяца похудения

Комментариев: 2
Рэперша опубликовала видео с отдыха в Киеве.
Alyona Alyona запостила первые кадры в купальнике спустя два месяца похудения
Alyona Alyona запостила первые кадры в купальнике спустя два месяца похудения
instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которой за полтора месяца удалось сбросить 10 килограмм, показала, как сейчас выглядит в раздельном купальнике.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 29-летняя артистка опубликовала короткое видео, где передала привет отдыхающей в Одессе певице MamaRika. Alyona Alyona в черном пляжном наряде заявила на камеру, что и в Киеве тоже есть, где покупаться в соленой водичке.

И хотя в полный рост рэп-исполнительница не показалась, тем не менее по ролику видно, что похудевшей звезде пришлось купить купальник на несколько размеров меньше.

Alyona Alyona в купальнике
Alyona Alyona в купальнике
Скриншот из видео

Alyona Alyona в купальнике
Alyona Alyona в купальнике
Скриншот из видео

Alyona Alyona в купальнике
Alyona Alyona в купальнике
Скриншот из видео

Alyona Alyona в купальнике
Alyona Alyona в купальнике
Скриншот из видео

Ранее мы писали, что похудевшая Ребел Уилсон показала, как изменилась ее фигура.

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Теги: Alyona Alyona
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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autsaider_gigimo    18.08.2020, 18:41
Оценка:  +1
autsaider_gigimo
Фу, бля. Она еще жирнее стала.
pусский  (аноним)  18.08.2020, 18:33
Оценка:  +1
pусский
Это гнусный пиздeц, хуже волосни в холодце или таракана в борще! Нахуя публиковать такую мерзость?
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