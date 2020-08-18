Голая в поле: Настя Каменских взбудоражила Сеть новым фото

Украинская певица Настя Каменских поразила фанов откровенным кадром.

Украинская исполнительница и жена рэпера Потапа Настя Каменских удивила подписчиков новой фотографией в соцсети. Звезда опубликовала “голый“ снимок.

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Так, на своей странице в Инстаграм 33-летняя артистка разместила провокационный кадр, где она предстала совсем без одежды. Настя позировала в поле спиной к камере, тем самым засветив обнаженные ягодицы. В руках Каменских держала цветы.

В описании к фото певица призналась, что каждый месяц лета она на целый день выбирается туда, где может остаться наедине с природой.

“У меня есть традиция - каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь ✨ Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого. Когда ничто не мешает стать единым целым со Вселенной, которая создала нас 🌌 Только я и природа, и ничто - ни одежда, ни мысли, ни окружающие - не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений. Сегодня решила поделиться с вами таким необычным для некоторых людей, но таким важным лично для меня путешествием. Это встреча с внешним и моим внутренним миром, который с каждым днем жизни все интереснее и интереснее изучать 💚“, - написала NK.

Настя Каменских взбудоражила Сеть "голым" фото Скриншот

Ранее Настя Каменских рассказала, почему без ума от Потапа.

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