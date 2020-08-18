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Голая в поле: Настя Каменских взбудоражила Сеть новым фото

Комментариев: 15
Украинская певица Настя Каменских поразила фанов откровенным кадром.
Голая в поле: Настя Каменских взбудоражила Сеть новым фото
Голая в поле: Настя Каменских взбудоражила Сеть новым фото
instagram.com/kamenskux

Украинская исполнительница и жена рэпера Потапа Настя Каменских удивила подписчиков новой фотографией в соцсети. Звезда опубликовала “голый“ снимок.

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Так, на своей странице в Инстаграм 33-летняя артистка разместила провокационный кадр, где она предстала совсем без одежды. Настя позировала в поле спиной к камере, тем самым засветив обнаженные ягодицы. В руках Каменских держала цветы. 

В описании к фото певица призналась, что каждый месяц лета она на целый день выбирается туда, где может остаться наедине с природой.

“У меня есть традиция - каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь ✨ Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого. Когда ничто не мешает стать единым целым со Вселенной, которая создала нас 🌌 Только я и природа, и ничто - ни одежда, ни мысли, ни окружающие - не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений. Сегодня решила поделиться с вами таким необычным для некоторых людей, но таким важным лично для меня путешествием. Это встреча с внешним и моим внутренним миром, который с каждым днем жизни все интереснее и интереснее изучать 💚“, - написала NK.

Настя Каменских взбудоражила Сеть
Настя Каменских взбудоражила Сеть "голым" фото
Скриншот

Ранее Настя Каменских рассказала, почему без ума от Потапа.

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Теги: Настя Каменских
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (15)
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русский  (аноним)  18.08.2020, 23:57
Оценка:  0
русский
Я так пёрнул, что усрался не по-детски, бля!
русский  (аноним)  18.08.2020, 23:56
Оценка:  0
русский
А ты, Свет_ЛЕД, вааще не пизьди, сучара ибучая, мразь подзаборная, блять!
Svet_LED    18.08.2020, 23:40
Оценка:  0
Svet_LED
Куда Потап смотрит
JudasPriest    19.08.2020, 00:31
Оценка:  0
JudasPriest
на жопу
русский  (аноним)  18.08.2020, 23:36
Оценка:  0
русский
Нюхну ейный пролапс кишечника, бля! Я кончил наxyй!
Прохожий  (аноним)  18.08.2020, 23:05
Оценка:  0
Прохожий
Красивая,нет спора,но зачем выставлять свое тело на всеобщее обозрение? Бесстыдство!
ANDREICH    18.08.2020, 22:42
Оценка:  -1
ANDREICH
шльонра
петенька  (аноним)  18.08.2020, 19:48
Оценка:  0
петенька
Мой пуканчик эротичнее!
гость  (аноним)  18.08.2020, 19:47
Оценка:  0
гость
Только я и фотограф.
navigator2    18.08.2020, 19:35
Оценка:  +2
navigator2
потап в ж-опах толк знає!
pусский  (аноним)  18.08.2020, 18:34
Оценка:  -1
pусский
Все-таки Биг Мир молодец, знает где собака порылась! РЕСПЕКТ!
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