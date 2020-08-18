Рекордсменка Украины Мила Кузнецова рассекретила, где покупает бюстгальтеры.

Обладательница самой большой груди в Украине рассказала, сколько тратит на белье Пресс-служба

Обладательница самой большой груди в Украине Мила Кузнецова рассказала в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина», как ей живется с пышными формами.

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Мила Кузнецова установила рекорд – «Самая натуральная грудь Украины» и призналась, что такая красота требует постоянного внимания.

«Чтобы не болела спина, необходимо ходить к остеопату, обязательно проверяться у маммолога, делать массажи и заниматься спортом, – объяснила Мила Кузнецова в интервью для канала «Украина», - Я не бегаю и не прыгаю, ведь это очень большая нагрузка для моего организма. Даже когда я спешу, то на бегу удерживаю грудь. Это очень смешно, но так и есть».

У Милы Кузнецовой тонкая талия и достаточно хрупкая фигура, поэтому обращение к специалистам женщине с таким бюстом необходимо.

«При наличии больших грудных желез у женщины с хрупким телосложением могут болеть спина, позвоночник и плечи, – сказала маммолог Светлана Гусева. – В данном случае очень важно правильно подбирать белье».

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Хотя выбор белья для Милы Кузнецовой тоже проблема. Порой героине «Зіркового шляху» приходится отдавать половину своей зарплаты за бюстгальтер.

«Выбор белья очень маленький, – призналась Мила Кузнецова в интервью для канала «Украина». – Я заказываю его в Англии. Если нахожу нужный размер белья, то сколько бы он ни стоил, 2000-3000 грн, то я его обязательно покупаю».

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