"Люблю тебя, моя Богиня": Кошевой посвятил трогательный стих жене-имениннице

Евгений Кошевой оригинально поздравил супругу Ксению с днем рождения.

Актер “Студии Квартал 95“ и ведущий “Лиги смеха“ Евгений Кошевой очаровал Сеть новой публикацией. 18 августа шоумен трогательно поздравил супругу Ксению с 36-летием.

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В честь радостного события Евгений опубликовал кадр Ксении с одной из фотосессий на своей странице в Инстаграм. Снимок артист сопроводил милым стихотворением, которое сам написал для своей возлюбленной. Кошевой в очередной раз признался жене в любви и поблагодарил ее за детей.

“Из неизданного. Никогда😎 Но сейчас можно. Повод есть. И это она. МОЯ🔥 Ксения

Любовь к тебе угаснуть вряд ли сможет.

И с каждым днём становится сильней.

Угадываю, что тебя тревожит, Безумно благодарен за детей

Стараюсь сделать жизнь твою комфортной.

Пусть где-то ошибаюсь. Иногда.

Надеюсь, ни секунды не жалеешь,

Что в ЗАГСЕ ты тогда сказала “ДА“

Кайфуй.Живи и никого не слушай.

Завидуют враги. Но мы же знаем правду? Да?

Люблю тебя, моя Богиня Ксюша😘😘😘

Любил. Люблю. Буду любить всегда

С Днём Рождения, любовь всей моей жизни. Я рядом даже, когда далеко😊“, - написал Евгений.

Свежий пост Кошевого собрал около 32 тысяч лайков и более 300 комментариев. К поздравлениям присоединились также коллеги шоумена по шоу “Лига смеха“.

“Прекрасное трогательное мужское стихотворение!👍С именинницей тебя, Жека! Семейного счастья вам!😃👏“, - написал Гарик Бирча.

Евгений Кошевой посвятил трогательный стих жене-имениннице Скриншот

“Поздравляю!!! Огромного счастья навсегда!!!❤️❤️❤️❤️❤️“, - написал Станислав Боклан.

Евгений Кошевой посвятил трогательный стих жене-имениннице Скриншот

Напомним, ранее Кошевой вспомнил, как получил по голове из-за старшего брата.

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