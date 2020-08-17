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"Люблю тебя, моя Богиня": Кошевой посвятил трогательный стих жене-имениннице

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Евгений Кошевой оригинально поздравил супругу Ксению с днем рождения.
"Люблю тебя, моя Богиня": Кошевой посвятил трогательный стих жене-имениннице
"Люблю тебя, моя Богиня": Кошевой посвятил трогательный стих жене-имениннице
instagram.com/evgenii.koshevoi

Актер “Студии Квартал 95“ и ведущий “Лиги смеха“ Евгений Кошевой очаровал Сеть новой публикацией. 18 августа шоумен трогательно поздравил супругу Ксению с 36-летием.

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В честь радостного события Евгений опубликовал кадр Ксении с одной из фотосессий на своей странице в Инстаграм. Снимок артист сопроводил милым стихотворением, которое сам написал для своей возлюбленной. Кошевой в очередной раз признался жене в любви и поблагодарил ее за детей.

“Из неизданного. Никогда😎 Но сейчас можно. Повод есть. И это она. МОЯ🔥 Ксения
Любовь к тебе угаснуть вряд ли сможет.
И с каждым днём становится сильней.
Угадываю, что тебя тревожит, Безумно благодарен за детей
Стараюсь сделать жизнь твою комфортной.
Пусть где-то ошибаюсь. Иногда.
Надеюсь, ни секунды не жалеешь,
Что в ЗАГСЕ ты тогда сказала “ДА“
Кайфуй.Живи и никого не слушай.
Завидуют враги. Но мы же знаем правду? Да?
Люблю тебя, моя Богиня Ксюша😘😘😘
Любил. Люблю. Буду любить всегда
С Днём Рождения, любовь всей моей жизни. Я рядом даже, когда далеко😊“, - написал Евгений.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из неизданного. Никогда😎 Но щас можно. Повод есть. И это она. МОЯ🔥 @yalta_k Любовь к тебе угаснуть вряд ли сможет. И с каждым днём становится сильней. Угадываю, что тебя тревожит, Безумно благодарен за детей Стараюсь сделать жизнь твою комфортной. Пусть где-то ошибаюсь. Иногда. Надеюсь, ни секунды не жалеешь, Что в ЗАГСЕ ты тогда сказала «ДА» Кайфуй.Живи и никого не слушай. Завидуют враги. Но мы же знаем правду? Да? Люблю тебя, моя Богиня Ксюша😘😘😘 Любил. Люблю. Буду любить всегда С Днём Рождения, любовь всей моей жизни. Я рядом даже, когда далеко😊

Допис, поширений Евгений Кошевой (@evgenii.koshevoi)

Свежий пост Кошевого собрал около 32 тысяч лайков и более 300 комментариев. К поздравлениям присоединились также коллеги шоумена по шоу “Лига смеха“.

“Прекрасное трогательное мужское стихотворение!👍С именинницей тебя, Жека! Семейного счастья вам!😃👏“, - написал Гарик Бирча.

Евгений Кошевой посвятил трогательный стих жене-имениннице
Евгений Кошевой посвятил трогательный стих жене-имениннице
Скриншот

“Поздравляю!!! Огромного счастья навсегда!!!❤️❤️❤️❤️❤️“, - написал Станислав Боклан.

Евгений Кошевой посвятил трогательный стих жене-имениннице
Евгений Кошевой посвятил трогательный стих жене-имениннице
Скриншот

Напомним, ранее Кошевой вспомнил, как получил по голове из-за старшего брата.

 

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Теги: Евгений Кошевой, Ксения Кошевая
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Источник: Ivоna bigmir)net

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