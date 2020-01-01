Даша Квиткова назвала стоимость ее свадебной церемонии с Никитой Добрыниным.

Квиткова и Добрынин признались, сколько потратили на свадьбу на берегу Днепра instagram.com/kvittkova

В среду, 12 августа, главный герой проекта “Холостяк 9“, ведущий Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова сыграли пышную свадьбу спустя три месяца после росписи. Роскошная церемония состоялась в одном из столичных заведений на берегу Днепра.

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А на днях молодожены рассекретили, сколько потратили на торжество. Так, Даша Квиткова на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис сообщила подписчикам, что бюджет свадьбы составил приблизительно 80-85 тысяч долларов. В сумму не входит стоимость свадебных нарядов и обручальных колец. Также Квиткова призналась, что она с Никитой позвали на праздник 70 гостей.

Стоимость свадьбы Квитковой и Добрынина Скриншот

Ранее Никита Добрынин раскрыл главный секрет счастливых отношений с Дашей Квитковой.

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