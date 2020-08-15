Похудевшая Ребел Уилсон показала, как изменилась ее фигура

Звезда фильма "Отпетые мошенницы" Ребел Уилсон сбросила 20 килограмм.

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон, которая решила похудеть на 75 килограммов до конца 2020 года, продолжает делиться с подписчиками результатами внешнего преображения.

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40-летней звезде фильма “Отпетые мошенницы“ уже удалось сбросить 20 килограмм. На своей странице в Инстаграм Уилсон запостила фото, на котором ее совсем не узнать. На свежем кадре знаменитость предстала в ярко-желтом платье и с макияжем с акцентом на глаза. Наряд выгодно подчеркнул похудевшую фигуру Ребел.

“Самый жаркий день в году“, - подписала фото Уилсон.

“Вы выглядите сногсшибательно!“;

“Ты всегда была такой красивой. Желтый цвет тебе очень идет“;

“Ты идеальная, Ребел ❤️❤️ люблю тебя“;

“Ребел, ты красивая!!! 🔥😍🔥“;

“Выглядишь потрясающе, и это платье красивое 😍🔥“, - пишут поклонники актрисы в комментариях.

Напомним, ранее Джессика Симпсон ошеломила Сеть похудением.

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