Похудевшая Ребел Уилсон показала, как изменилась ее фигура
Известная австралийская актриса Ребел Уилсон, которая решила похудеть на 75 килограммов до конца 2020 года, продолжает делиться с подписчиками результатами внешнего преображения.
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40-летней звезде фильма “Отпетые мошенницы“ уже удалось сбросить 20 килограмм. На своей странице в Инстаграм Уилсон запостила фото, на котором ее совсем не узнать. На свежем кадре знаменитость предстала в ярко-желтом платье и с макияжем с акцентом на глаза. Наряд выгодно подчеркнул похудевшую фигуру Ребел.
“Самый жаркий день в году“, - подписала фото Уилсон.
- “Вы выглядите сногсшибательно!“;
- “Ты всегда была такой красивой. Желтый цвет тебе очень идет“;
- “Ты идеальная, Ребел ❤️❤️ люблю тебя“;
- “Ребел, ты красивая!!! 🔥😍🔥“;
- “Выглядишь потрясающе, и это платье красивое 😍🔥“, - пишут поклонники актрисы в комментариях.
Напомним, ранее Джессика Симпсон ошеломила Сеть похудением.
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