Дочь Елены Кравец решила начать взрослую жизнь со смены имиджа

17-летняя выпускница Мария Кравец похвасталась новой стрижкой.

В начале июля старшая дочь актрисы студии “Квартал 95“ Елены Кравец, Мария Кравец отпраздновала выпускной. 17-летняя начинающая модель окончила частную Новопечерскую школу.

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А на днях девушка решила показать, с чего началась ее взрослая жизнь. На своей странице в Инстаграм Мария опубликовала несколько кадров, на которых похвасталась новой стрижкой. Кравец-младшая сделала себе каре.

“Новая стрижка - новая жизнь?¿“, - лаконично подписала снимки Мария.

Ранее Елена Кравец показала подросших двойняшек Катю и Ваню.

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