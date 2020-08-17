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Дочь Елены Кравец решила начать взрослую жизнь со смены имиджа

Комментариев: 2
17-летняя выпускница Мария Кравец похвасталась новой стрижкой.
Дочь Елены Кравец решила начать взрослую жизнь со смены имиджа
Дочь Елены Кравец решила начать взрослую жизнь со смены имиджа
instagram.com/ma_kravets

В начале июля старшая дочь актрисы студии “Квартал 95“ Елены Кравец, Мария Кравец отпраздновала выпускной. 17-летняя начинающая модель окончила частную Новопечерскую школу.

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А на днях девушка решила показать, с чего началась ее взрослая жизнь. На своей странице в Инстаграм Мария опубликовала несколько кадров, на которых похвасталась новой стрижкой. Кравец-младшая сделала себе каре.

“Новая стрижка - новая жизнь?¿“, - лаконично подписала снимки Мария.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

новая стрижка - новая жизнь?¿

Допис, поширений masha kravets (@ma_kravets)

Ранее Елена Кравец показала подросших двойняшек Катю и Ваню.

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Теги: Маша Кравец, Елена Кравец
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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Вера Брежнева  (аноним)  18.08.2020, 16:12
Оценка:  0
Вера Брежнева
А она сосала у негра?
гость  (аноним)  18.08.2020, 13:12
Оценка:  0
гость
на Веру Брежневу в молодости похожа!
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