Анна Седокова в бикини соблазнительно позировала на велосипеде

Певица Анна Седокова рассказала, как жених Янис Тимма учил ее ездить на велосипеде.

Экс-участница популярной группы “ВИА Гра“, известная певица и ведущая Анна Седокова, которая 22 июля назад сообщила, что в третий раз выходит замуж, поделилась новым фото с отдыха в Майами.

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Так, на своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка рассказала, как ее жених, латвийский баскетболист Янис Тимма учил ее ездить на велосипеде. Анна опубликовала снимок, где она позирует в черном бикини, белых кроссовках и черной кепке на бирюзовом велосипеде.

“Я и велик. Версия 2020. Сегодня он был окончательно покорён и доминирование произошло. А я то думала, что у нас все кончено. А нет. А не все)) А все потому что учитель невероятный Янис Тимма ❤️ “Ты должна управлять рулём , а не он тобой“ 😂😂😂“, - поделилась Седокова.

Ранее загорелая Седокова засветила пышную грудь крупным планом.

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