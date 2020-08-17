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Анна Седокова в бикини соблазнительно позировала на велосипеде

Комментариев: 3
Певица Анна Седокова рассказала, как жених Янис Тимма учил ее ездить на велосипеде.
Анна Седокова в бикини соблазнительно позировала на велосипеде
Анна Седокова в бикини соблазнительно позировала на велосипеде
instagram.com/annasedokova

Экс-участница популярной группы “ВИА Гра“, известная певица и ведущая Анна Седокова, которая 22 июля назад сообщила, что в третий раз выходит замуж, поделилась новым фото с отдыха в Майами.

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Так, на своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка рассказала, как ее жених, латвийский баскетболист Янис Тимма учил ее ездить на велосипеде. Анна опубликовала снимок, где она позирует в черном бикини, белых кроссовках и черной кепке на бирюзовом велосипеде.

“Я и велик. Версия 2020. Сегодня он был окончательно покорён и доминирование произошло. А я то думала, что у нас все кончено. А нет. А не все)) А все потому что учитель невероятный Янис Тимма ❤️ “Ты должна управлять рулём , а не он тобой“ 😂😂😂“, - поделилась Седокова.

Ранее загорелая Седокова засветила пышную грудь крупным планом.

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Теги: Анна Седокова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  18.08.2020, 16:18
Оценка:  0
pусский
Анькина сранька неудовлетворённо попёрдывает, Тимме надо взяться за член и поглубже засадить, а то расторгнут помолвку!
Сосися  (аноним)  18.08.2020, 15:23
Оценка:  0
Сосися
зачем ей седло на велосипеде?
гость  (аноним)  18.08.2020, 12:56
Оценка:  +1
гость
СЕДОКОВА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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