Alyosha показала трогательный кадр с выписки из роддома

15 августа певица Alyosha в третий раз стала мамой.

В субботу, 15 августа, украинская исполнительница Alyosha и ее супруг, лидер группы “Антитела“ Тарас Тополя в третий раз стали родителями. У пары родилась дочь Мария.

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А спустя два дня звездная мама решила опубликовать трогательный кадр с выписки из роддома. На своей странице в Инстаграм 34-летняя артистка разместила фото, где она без макияжа держит новорожденную малышку на руках на фоне киевского родильного дома №3.

Рядом с Alyosha позируют муж Тарас, сыновья Марк и Роман, ее родители Александр Кучера и Людмила Кучер, а также мама супруга Леся Тополя с мужем-американцем. В описании к семейному снимку Alyosha поблагодарила друзей и фанов за поздравления, а медработников роддома - за успешное появление на свет дочери Марии.

Ранее Alyosha очаровала Сеть дуэтом с 7-летним сыном.

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