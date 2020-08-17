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Alyosha показала трогательный кадр с выписки из роддома

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15 августа певица Alyosha в третий раз стала мамой.
Alyosha показала трогательный кадр с выписки из роддома
Alyosha показала трогательный кадр с выписки из роддома
instagram.com/alyoshasinger

В субботу, 15 августа, украинская исполнительница Alyosha и ее супруг, лидер группы “Антитела“ Тарас Тополя в третий раз стали родителями. У пары родилась дочь Мария.

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А спустя два дня звездная мама решила опубликовать трогательный кадр с выписки из роддома. На своей странице в Инстаграм 34-летняя артистка разместила фото, где она без макияжа держит новорожденную малышку на руках на фоне киевского родильного дома №3.

Рядом с Alyosha позируют муж Тарас, сыновья Марк и Роман, ее родители Александр Кучера и Людмила Кучер, а также мама супруга Леся Тополя с мужем-американцем. В описании к семейному снимку Alyosha поблагодарила друзей и фанов за поздравления, а медработников роддома - за успешное появление на свет дочери Марии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ми дякуємо всім всім за чудові привітання! Нам неймовірно приємно, що у нас так багато друзів і просто людей, які щиро радіють разом з нами простому людському щастю! Ми так само бажаємо вам усім щастя! Великого кохання і багато справжніх друзів! І звісно, дякуємо тим, хто безпосередньо був поруч і робив все, задля успішної появи нашої Марі серед нас. Прекрасний пологовий будинок №3 ( і цифра така влучна))) і ще й на вулиці Кучера, як моє дівоче прізвище) все збіглося! Дякую завідуючій відділення Людмилі Василівні та всім сестричкам і помічницям, Борису Анатолійовичу і його дружині за гарну підготовку! З вами було спокійно і впевнено! А нашим батькам тепер і радісно і боязно))))) Та ми ж профі в цьому, правда? Впораємося:) Дякую, що поруч 😘❤️🤱

Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

Ранее Alyosha очаровала Сеть дуэтом с 7-летним сыном.

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Теги: Alyosha, Тарас Тополя
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Источник: Ivоna bigmir)net

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