Alyosha показала трогательный кадр с выписки из роддома
В субботу, 15 августа, украинская исполнительница Alyosha и ее супруг, лидер группы “Антитела“ Тарас Тополя в третий раз стали родителями. У пары родилась дочь Мария.
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А спустя два дня звездная мама решила опубликовать трогательный кадр с выписки из роддома. На своей странице в Инстаграм 34-летняя артистка разместила фото, где она без макияжа держит новорожденную малышку на руках на фоне киевского родильного дома №3.
Рядом с Alyosha позируют муж Тарас, сыновья Марк и Роман, ее родители Александр Кучера и Людмила Кучер, а также мама супруга Леся Тополя с мужем-американцем. В описании к семейному снимку Alyosha поблагодарила друзей и фанов за поздравления, а медработников роддома - за успешное появление на свет дочери Марии.
Ми дякуємо всім всім за чудові привітання! Нам неймовірно приємно, що у нас так багато друзів і просто людей, які щиро радіють разом з нами простому людському щастю! Ми так само бажаємо вам усім щастя! Великого кохання і багато справжніх друзів! І звісно, дякуємо тим, хто безпосередньо був поруч і робив все, задля успішної появи нашої Марі серед нас. Прекрасний пологовий будинок №3 ( і цифра така влучна))) і ще й на вулиці Кучера, як моє дівоче прізвище) все збіглося! Дякую завідуючій відділення Людмилі Василівні та всім сестричкам і помічницям, Борису Анатолійовичу і його дружині за гарну підготовку! З вами було спокійно і впевнено! А нашим батькам тепер і радісно і боязно))))) Та ми ж профі в цьому, правда? Впораємося:) Дякую, що поруч 😘❤️🤱
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