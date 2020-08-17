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Даша Астафьева засветила пышную грудь в мокрой майке

Комментариев: 2
Звезда Playboy Даша Астафьева похвасталась новой фотосессией.
Даша Астафьева засветила пышную грудь в мокрой майке
Даша Астафьева засветила пышную грудь в мокрой майке
instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева продолжает радовать подписчиков соблазнительными снимками. Звезда Playboy разместила в Сети кадры из новой эротической фотосессии.

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Так, на своей странице в Инстаграм Астафьева опубликовала черно-белые фотографии, где она позирует на фоне тростника в мокрой майке белого цвета и без бюстгальтера. На Даше - большие круглые серьги, маленькая цепочка и кольцо на безымянном пальце. Влажные волосы артистка зачесала назад.

На первом фото модель прикрыла грудь руками, а на втором кадре звезда засветила соски сквозь прозрачный наряд.

Свежая публикация певицы собрала множество восторженных комментариев от пользователей соцсети Инстаграм:

  • Вы потрясающая ♥️
  • 😍Такая естественная 😍
  • Нереальная 😍😍😍
  • Какая же Вы потрясающая! Фото невероятные! Не знаю, кто может увидеть в них пошлость, на них Вы такая настоящая, обнаженная, но не телом, а душой🙏
  • Даша, ви розкішна жінка ❤️ Захоплююсь
  • Божественно красиво ❤️
  • Даша, Вы невероятная♥️
  • Ай, да красотка😊🔥👍👌

Ранее Даша Астафьева показала новые кадры с домашними любимцами.

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Теги: Даша Астафьева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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ParisMA  (аноним)  18.08.2020, 11:23
Оценка:  0
ParisMA
к чему это? уже как потасканные старые шолубайки Астафьева, Брежнева, Мейхер, Полякова, Каменских, Ефросинина - ну никак не могут уступить дорогу новой крови - держатся до последнего, продавая свою никчёмную никчёмность!
гость  (аноним)  18.08.2020, 10:14
Оценка:  +1
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