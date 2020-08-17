Даша Астафьева засветила пышную грудь в мокрой майке
Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева продолжает радовать подписчиков соблазнительными снимками. Звезда Playboy разместила в Сети кадры из новой эротической фотосессии.
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Так, на своей странице в Инстаграм Астафьева опубликовала черно-белые фотографии, где она позирует на фоне тростника в мокрой майке белого цвета и без бюстгальтера. На Даше - большие круглые серьги, маленькая цепочка и кольцо на безымянном пальце. Влажные волосы артистка зачесала назад.
На первом фото модель прикрыла грудь руками, а на втором кадре звезда засветила соски сквозь прозрачный наряд.
Свежая публикация певицы собрала множество восторженных комментариев от пользователей соцсети Инстаграм:
- Вы потрясающая ♥️
- 😍Такая естественная 😍
- Нереальная 😍😍😍
- Какая же Вы потрясающая! Фото невероятные! Не знаю, кто может увидеть в них пошлость, на них Вы такая настоящая, обнаженная, но не телом, а душой🙏
- Даша, ви розкішна жінка ❤️ Захоплююсь
- Божественно красиво ❤️
- Даша, Вы невероятная♥️
- Ай, да красотка😊🔥👍👌
Ранее Даша Астафьева показала новые кадры с домашними любимцами.
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