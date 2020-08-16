"Пропорции как у барби": Светлана Лобода похвасталась идеальной фигурой
Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая сейчас строит карьеру в России, продолжает делиться горячими кадрами с отдыха.
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Так, на своей странице в Instagram 37-летняя артистка опубликовала эффектный снимок, где она позирует возле бассейна на фоне моря в сдельном купальнике серебристого цвета и солнцезащитных очках. В описании к фото “Суперзвезда“ решила разместить несколько строк из стихотворения Михаила Лермонтова.
Под ним струя светлей лазури,
над ним луч солнца золотой...
а он, мятежный, просит бури,
как-будто в бурях есть покой!🔥
Пользователям Сети понравился свежий кадр Лободы. Многие отметили, что у нее отличная фигура, другим же пришелся по вкусу стильный пляжный наряд певицы.
- Тропикана женщина😻
- А говорят, что нет пропорций, как у барби ❤️
- Судя по всему, покоя от Светланы Сергеевны не ждать 😂😂😂 фото топ ❤️
- Какая же ты красотка!🔥🔥🔥
- Хороша👍
- Огонь🔥
- Шикарна❤️❤️❤️
- Невероятная! Волшебная ! Красотка !!❤️❤️❤️
- Купальник перловый
- Купальник 🔥
- Светлана Сергеевна, да вы просто убиваете свою аудиторию 🤤, что данным фото, что бум бумом 😂🔥
- Очень горячо!💥❤️
- Всё прекрасно на этом фото😍🔥
Ранее Лобода трогательно поздравила сестру Ксению с 29-летием.
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