"Пропорции как у барби": Светлана Лобода похвасталась идеальной фигурой

Певица Светлана Лобода показала горячее фото в модном купальнике.

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая сейчас строит карьеру в России, продолжает делиться горячими кадрами с отдыха.

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Так, на своей странице в Instagram 37-летняя артистка опубликовала эффектный снимок, где она позирует возле бассейна на фоне моря в сдельном купальнике серебристого цвета и солнцезащитных очках. В описании к фото “Суперзвезда“ решила разместить несколько строк из стихотворения Михаила Лермонтова.

Под ним струя светлей лазури,

над ним луч солнца золотой...

а он, мятежный, просит бури,

как-будто в бурях есть покой!🔥

Пользователям Сети понравился свежий кадр Лободы. Многие отметили, что у нее отличная фигура, другим же пришелся по вкусу стильный пляжный наряд певицы.

Тропикана женщина😻

А говорят, что нет пропорций, как у барби ❤️

Судя по всему, покоя от Светланы Сергеевны не ждать 😂😂😂 фото топ ❤️

Какая же ты красотка!🔥🔥🔥

Хороша👍

Огонь🔥

Шикарна❤️❤️❤️

Невероятная! Волшебная ! Красотка !!❤️❤️❤️

Купальник перловый

Купальник 🔥

Светлана Сергеевна, да вы просто убиваете свою аудиторию 🤤, что данным фото, что бум бумом 😂🔥

Очень горячо!💥❤️

Всё прекрасно на этом фото😍🔥

Ранее Лобода трогательно поздравила сестру Ксению с 29-летием.

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