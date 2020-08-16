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"Пропорции как у барби": Светлана Лобода похвасталась идеальной фигурой

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Певица Светлана Лобода показала горячее фото в модном купальнике.
"Пропорции как у барби": Светлана Лобода похвасталась идеальной фигурой
"Пропорции как у барби": Светлана Лобода похвасталась идеальной фигурой
instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая сейчас строит карьеру в России, продолжает делиться горячими кадрами с отдыха.

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Так, на своей странице в Instagram 37-летняя артистка опубликовала эффектный снимок, где она позирует возле бассейна на фоне моря в сдельном купальнике серебристого цвета и солнцезащитных очках. В описании к фото “Суперзвезда“ решила разместить несколько строк из стихотворения Михаила Лермонтова.

Под ним струя светлей лазури,
над ним луч солнца золотой...
а он, мятежный, просит бури,
как-будто в бурях есть покой!🔥

Пользователям Сети понравился свежий кадр Лободы. Многие отметили, что у нее отличная фигура, другим же пришелся по вкусу стильный пляжный наряд певицы.

  • Тропикана женщина😻
  • А говорят, что нет пропорций, как у барби ❤️
  • Судя по всему, покоя от Светланы Сергеевны не ждать 😂😂😂 фото топ ❤️
  • Какая же ты красотка!🔥🔥🔥
  • Хороша👍
  • Огонь🔥
  • Шикарна❤️❤️❤️
  • Невероятная! Волшебная ! Красотка !!❤️❤️❤️
  • Купальник перловый
  • Купальник 🔥
  • Светлана Сергеевна, да вы просто убиваете свою аудиторию 🤤, что данным фото, что бум бумом 😂🔥
  • Очень горячо!💥❤️
  • Всё прекрасно на этом фото😍🔥

Ранее Лобода трогательно поздравила сестру Ксению с 29-летием.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivоna bigmir)net

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