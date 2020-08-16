"Это будет бомба": Тина Кароль анонсировала выход трека со Snoop Dogg
Народная артистка Украины, популярная исполнительница Тина Кароль поделилась приятной новостью. Совсем скоро она порадует своих поклонников свежим треком, который записала с мировыми знаменитостями.
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Так, на своей странице в Инстаграм Тина анонсировала выход совместной композиции с американскими исполнителями Snoop Dogg и Luca Dayz. Песня получила название “Blow your mind“. Релиз песни запланирован на 28 августа.
“Blow your mind“ @lucadayz ft. @snoopdogg, Tina Karol and @loemusicofficial 📲 Apple Music: 28/08 Music by @lucadayz @mishka_the1 BENTLEY RECORDS, LLC Lyrics by @snoopdogg @lucadayz @mayornikova_yana @loemusicofficial #DominiqueFarrar Producer @lucadayz Arranger @lucadayz Music Label Bentley Records
Пользователи Сети заявили, что с нетерпением ждут премьеры хита “Blow your mind“:
- Чувствую, будет пушка💣 Ждем❤️
- Боже, как я жду!!! 🙏🏻🤩😍
- Пушка бомба ракета🚀🚀🚀Ждем с нетерпением🔥🔥🔥
- Так неожиданно ❤😍Ждём
- Ждём😻 это будет разрыв❤️
- Жду у-у-у😻😻😻😻не дожусь 😻😻
- Ооо😍, режим ожидания включен
- Это будет бомба
Ранее сообщалось, что Тина Кароль проехалась в киевском метро в прозрачной юбке.
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