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"Это будет бомба": Тина Кароль анонсировала выход трека со Snoop Dogg

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Новая композиция украинской певицы Тины Кароль и американского рэпера Snoop Dogg выйдет 28 августа.
"Это будет бомба": Тина Кароль анонсировала выход трека со Snoop Dogg
"Это будет бомба": Тина Кароль анонсировала выход трека со Snoop Dogg
instagram.com/tina_karol

Народная артистка Украины, популярная исполнительница Тина Кароль поделилась приятной новостью. Совсем скоро она порадует своих поклонников свежим треком, который записала с мировыми знаменитостями.

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Так, на своей странице в Инстаграм Тина анонсировала выход совместной композиции с американскими исполнителями Snoop Dogg и Luca Dayz. Песня получила название “Blow your mind“. Релиз песни запланирован на 28 августа. 

Пользователи Сети заявили, что с нетерпением ждут премьеры хита “Blow your mind“:

  • Чувствую, будет пушка💣 Ждем❤️
  • Боже, как я жду!!! 🙏🏻🤩😍
  • Пушка бомба ракета🚀🚀🚀Ждем с нетерпением🔥🔥🔥
  • Так неожиданно ❤😍Ждём
  • Ждём😻 это будет разрыв❤️
  • Жду у-у-у😻😻😻😻не дожусь 😻😻
  • Ооо😍, режим ожидания включен
  • Это будет бомба

Ранее сообщалось, что Тина Кароль проехалась в киевском метро в прозрачной юбке.

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Теги: Тина Кароль, Snoop Dogg, Luca Day
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Источник: Ivоna bigmir)net

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