Новая композиция украинской певицы Тины Кароль и американского рэпера Snoop Dogg выйдет 28 августа.

"Это будет бомба": Тина Кароль анонсировала выход трека со Snoop Dogg instagram.com/tina_karol

Народная артистка Украины, популярная исполнительница Тина Кароль поделилась приятной новостью. Совсем скоро она порадует своих поклонников свежим треком, который записала с мировыми знаменитостями.

Читай также: “Роковая женщина“: Тина Кароль соблазнила снимком в пиджаке на голое тело

Так, на своей странице в Инстаграм Тина анонсировала выход совместной композиции с американскими исполнителями Snoop Dogg и Luca Dayz. Песня получила название “Blow your mind“. Релиз песни запланирован на 28 августа.

Пользователи Сети заявили, что с нетерпением ждут премьеры хита “Blow your mind“:

Чувствую, будет пушка💣 Ждем❤️

Боже, как я жду!!! 🙏🏻🤩😍

Пушка бомба ракета🚀🚀🚀Ждем с нетерпением🔥🔥🔥

Так неожиданно ❤😍Ждём

Ждём😻 это будет разрыв❤️

Жду у-у-у😻😻😻😻не дожусь 😻😻

Ооо😍, режим ожидания включен

Это будет бомба

Ранее сообщалось, что Тина Кароль проехалась в киевском метро в прозрачной юбке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.