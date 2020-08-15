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"ДНК-тест": Слава Каминская впечатлила снимком сына с бывшим мужем

Комментариев: 1
Участница дуэта "НеАнгелы" показала новое фото сына с бывшим мужем на курорте в Одессе.

Слава Каминская показала экс-супруга на отдыхе с сыном
Слава Каминская показала экс-супруга на отдыхе с сыном
instagram.com/babaslavka

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Певица Слава Каминская, которая недавно развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, вовсю готовится к новому сезону шоу “Танцы со звездами“. В соцсети звезда регулярно выкладывает горячие кадры с репетиций, на которых светится в объятиях экс-супруга Ирины Билык - танцовщика Дмитрия Дикусара.

А пока мама танцует огненную румбу - дети проводят больше времени со своим папой. Так, на новом фото в Инстаграм Каминская показала 6-летнего сына Леонарда и бывшего мужа, которые позируют в аквапарке в Одессе. Эдгар в кадре обнимает сына, который похож на него как две капли воды.

ДНК тест 🤣, - забавно подписала фото звезда.

Слава Каминская показала экс-супруга на отдыхе с сыном
Слава Каминская показала экс-супруга на отдыхе с сыном
instagram.com/babaslavka

Ранее мы писали, что певица Alyosha стала мамой в третий раз. 

 

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Теги: Слава Каминская, Эдгар Каминский, дети звезд
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Orzy    15.08.2020, 16:41
Оценка:  0
Orzy
кто все эти люди в бигмировых новостях?
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