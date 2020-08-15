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Странный кадр: Лорак лишилась талии на новом фото

Комментариев: 2
Певица Ани Лорак показала постер к новому клипу - из-за игры света кажется, что у звезды нет талии .

Ани Лорак поразила постером к новому клипу
Ани Лорак поразила постером к новому клипу
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак поразила Сеть свежими кадрами из новой видеоработы на песню “Твоей любимой“. Премьера клипа состоится через 3 дня. В Инстаграм звезда добавила постер клипа, на котором появилась в ярком образе. В кадре Лорак позирует в облегающих черных брюках и кроп-топе с воланами цвета марсала. Дополняют образ босоножки на высоком каблуке и высокая прическа с "гулькой" на макушке.

Из-за игры света, изгиба тела и ракурса - на фото у артистки "пропадает" талия - кажется, что воланы топа свободно висят в воздухе. 

Ждёте? 😍
18/08/2020, - коротко подписала Лорак.

Ани Лорак поразила постером к новому клипу
Ани Лорак поразила постером к новому клипу
instagram.com/anilorak

Правда, поклонники звезды не обратили внимания на странный ракурс фото и расхвалили образ артистки. Также в комментариях отметили, что очень ждут клип.

К слову, в новой видеоработе появится дочь Лорак - 9-летняя София.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева показал грудь в пикантной фотосессии.

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Теги: Ани Лорак, премьера клипа
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  15.08.2020, 15:50
Оценка:  0
гость
КУЕК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  15.08.2020, 15:43
Оценка:  0
гость
Потаскуха прокацапская!!!!!!!!
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