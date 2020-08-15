Странный кадр: Лорак лишилась талии на новом фото

Певица Ани Лорак показала постер к новому клипу - из-за игры света кажется, что у звезды нет талии .

Ани Лорак поразила постером к новому клипу instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак поразила Сеть свежими кадрами из новой видеоработы на песню “Твоей любимой“. Премьера клипа состоится через 3 дня. В Инстаграм звезда добавила постер клипа, на котором появилась в ярком образе. В кадре Лорак позирует в облегающих черных брюках и кроп-топе с воланами цвета марсала. Дополняют образ босоножки на высоком каблуке и высокая прическа с "гулькой" на макушке.

Из-за игры света, изгиба тела и ракурса - на фото у артистки "пропадает" талия - кажется, что воланы топа свободно висят в воздухе.

Ждёте? 😍

18/08/2020, - коротко подписала Лорак.

Ани Лорак поразила постером к новому клипу instagram.com/anilorak

Правда, поклонники звезды не обратили внимания на странный ракурс фото и расхвалили образ артистки. Также в комментариях отметили, что очень ждут клип.

К слову, в новой видеоработе появится дочь Лорак - 9-летняя София.

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