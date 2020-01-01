"С вас картины писать": Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" поразил полуголым фото

Актер Тарас Цымбалюк показал накачанный пресс и поразил Сеть.

Тарас Цымбалюк позировал с голым торсом instagram.com/taras.tsymbaliuk

Читай также: «Спіймати Кайдаша»: канал СТБ выпустит расширенную версию

Украинский актер Тарас Цымбалюк, который сыграл Карпа в мегапопулярном сериале “Спіймати Кайдаша“, поразил новым снимком. В Инстаграм звезда добавил фото с обнаженным торсом.

Тарас позирует в поле, на фоне затемненных вдали деревьев. Актер стоит, задумчиво глядя в сторону. Он снял белую футболку и небрежно набросил ее на шею. В кадре видны рельефные мышцы Цымбалюка.

Доброе утро, друзья! Замечательных вам выходных, - написал актер.

Тарас Цымбалюк позировал с голым торсом instagram.com/taras.tsymbaliuk

Читай также: “Сложно подобрать слова“: Астафьева соблазнила снимком без бюстгальтера

Фолловеры прокомментировали фото Тараса, похвалив его фигуру:

Доброго😊 Ви🔥🔥🔥🔥

Спасибо,и вам тоже! классно , выглядите🙂

Гарячий чоловік 🔥🔥🔥😏😏😏❤️❤️❤️💖💖💖

Ух ти! 🔥! Тарасе, який же ви гарний! МУЖЧИНА! Респект вашому фотографу! Чудових і яскравих вихідних!

Можно картины писать прямо с натуры👏👏🔥🔥 P. S. Жаль, у меня нет таланта художника))) - написали в Сети.

Ранее мы писали, что звезда украинского сериала устроил ню-фотосессию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.