"С вас картины писать": Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" поразил полуголым фото
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Украинский актер Тарас Цымбалюк, который сыграл Карпа в мегапопулярном сериале “Спіймати Кайдаша“, поразил новым снимком. В Инстаграм звезда добавил фото с обнаженным торсом.
Тарас позирует в поле, на фоне затемненных вдали деревьев. Актер стоит, задумчиво глядя в сторону. Он снял белую футболку и небрежно набросил ее на шею. В кадре видны рельефные мышцы Цымбалюка.
Доброе утро, друзья! Замечательных вам выходных, - написал актер.
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Фолловеры прокомментировали фото Тараса, похвалив его фигуру:
- Доброго😊 Ви🔥🔥🔥🔥
- Спасибо,и вам тоже! классно , выглядите🙂
- Гарячий чоловік 🔥🔥🔥😏😏😏❤️❤️❤️💖💖💖
- Ух ти! 🔥! Тарасе, який же ви гарний! МУЖЧИНА! Респект вашому фотографу! Чудових і яскравих вихідних!
- Можно картины писать прямо с натуры👏👏🔥🔥 P. S. Жаль, у меня нет таланта художника))) - написали в Сети.
Ранее мы писали, что звезда украинского сериала устроил ню-фотосессию.
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