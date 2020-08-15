"Растревожила мужчин": Злата Огневич позировала в прозрачном боди
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Украинская певица Злата Огневич соблазнила Сеть откровенным фото. В Инстаграм звезда добавила снимок, на котором позирует в прозрачном черном боди и бюстгальтере из цепочек.
Пикантности фото добавляют руки Златы, которые нежно поглаживают бедра. Кроме того, у певицы томный взгляд и чуть запрокинута назад голова.
Подпись к фото не соответствует изображению, поскольку Злата написала о тревоге.
Напишите мне, как Вы справляетесь с тревожными состояниями? - написала Огневич.
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Фолловеры написали, что очарованы фото и поделились своим опытом борьбы с тревожными состояниями:
- 🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷😝красное или белое🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
- Златааааа😍
- Секси красотка Мисс Злата Огневич
- Шикарна ❤️
- 🤩🤩🤩
- Кажется, у многих ты только что вызвала тревожное состояние 😂🙈
- Ви дуже чарівні і спокусливі. Ваші пісні божествені. Ваша врода і Ваш талант- і можна забути про тривожні думки.👍👍👍😍😍😍, - написали в Сети.
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