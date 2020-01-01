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Одесская Барби кардинально сменила имидж

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Как теперь выглядит Инста-дива Валерия Лукьянова .

Валерия Лукьянова снялась в необычном образе
Валерия Лукьянова снялась в необычном образе
instagram.com/valeria_lukyanova21

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Популярная Инста-дива, блогер Валерия Лукьянова поразила переменой имиджа. В Инстаграм знаменитость, похожая на куклу Барби, добавила свежие фото, на которых позирует в классическом летнем платье с высокой прической.

Приталенный наряд Валерии подчеркивает ее хрупкую фигуру, а необычная прическа, собранная на макушке резинкой, делает акцент на точеном лице знаменитости. Дополняет образ “фирменный“ макияж Барби.

Каждый сам кузнец своего счастья, - подписала фото знаменитость.

Валерия Лукьянова снялась в необычном образе
Валерия Лукьянова снялась в необычном образе
instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее мы писали, что Одесская Барби показала маму в купальнике.

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Теги: Одесская Барби, смена имиджа
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Источник: IVONA)bigmir.net

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