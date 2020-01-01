Одесская Барби кардинально сменила имидж

Как теперь выглядит Инста-дива Валерия Лукьянова .

Валерия Лукьянова снялась в необычном образе instagram.com/valeria_lukyanova21

Читай также: “Сложно подобрать слова“: Астафьева соблазнила снимком без бюстгальтера

Популярная Инста-дива, блогер Валерия Лукьянова поразила переменой имиджа. В Инстаграм знаменитость, похожая на куклу Барби, добавила свежие фото, на которых позирует в классическом летнем платье с высокой прической.

Приталенный наряд Валерии подчеркивает ее хрупкую фигуру, а необычная прическа, собранная на макушке резинкой, делает акцент на точеном лице знаменитости. Дополняет образ “фирменный“ макияж Барби.

Каждый сам кузнец своего счастья, - подписала фото знаменитость.

Валерия Лукьянова снялась в необычном образе instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее мы писали, что Одесская Барби показала маму в купальнике.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.