Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Александр Педан заработал горную болезнь, но все-таки поднялся на Арарат

Комментариев: 0
Ведущий реалити «Эксы» и судья шоу «Хто зверху?» (Новый канал) совершил восхождение на Арарат – свою третью и пока самую высокую вершину.
Александр Педан заработал горную болезнь, но все-таки поднялся на Арарат!
Александр Педан заработал горную болезнь, но все-таки поднялся на Арарат!
Пресс-служба

Читай также: Рамину Эсхакзай обзывали чернокожей

Дальше – только выше! Так говорил Олексаксандр Педан, вернувшись в прошлом году с горы Казбек, высота которой 5054 м. И сдержал слово. Сегодня утром телеведущий совершил восхождение на Арарат на 5137 м. Эта гора стала третьей после Монблана и Казбека и пока самой высокой среди вершин, на которые поднимался Александр. И хотя по сравнению с предыдущими она не требует столько навыков скалолазания, восхождение было все равно очень непростым.

Не бывает легких гор, – говорит ведущий реалити «Эксы» и судья шоу «Хто зверху?» – проектов, которые не один год с успехом показывает Новый канал. – Считается, что Арарат – несложная гора, но подъем на вершину все равно выдался тяжелым. У меня началась горная болезнь – очень болела голова, тошнило. Каждый организм реагирует на высоту по-разному.

Александр Педан заработал горную болезнь, но все-таки поднялся на Арарат!
Александр Педан заработал горную болезнь, но все-таки поднялся на Арарат!
Пресс-служба

У группы Александра Педана было несколько остановок для акклиматизации. Последняя – на высоте 4200 м. И оттуда сегодня почти в два ночи команда вместе с телеведущим двинулись на вершину.

 После 4650 метров высоты становилось все холоднее, – рассказал Педан. – А я еще забыл перчатки, поэтому пальцы замерзали. Но со мной поделились запасными, розовыми! А последние 300 метров надо было идти уже по снегу, поэтому пришлось надеть «кошки». Но несмотря ни на что мы таки добрались до вершины.

Гордимся Александром Педаном! И желаем ему легкого спуска и возвращения домой!

Ранее мы писали, как Александр Педан изменился за 10 лет. 

Поделись:
Теги: Александр Педан
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь