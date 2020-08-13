Обнаженная в ванне: Кайли Дженнер устроила пикантную фотосессию во дворе дома

23-летняя модель Кайли Дженнер показала, как провела сегодняшнее утро.

Американская модель, бизнесвумен, светская львица и звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“ Кайли Дженнер, которая 10 августа отметила 23-й день рождения, похвасталась очередной пикантной фотосессией.

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На этот раз звезда позировала обнаженной во дворе своего дома. Так, на своей странице в Инстаграм Дженнер показала утреннее фото, на котором она принимает ванну с пеной на свежем воздухе. А рядом с ванной стоял маленький столик, на который модель положила розовое нижнее белье с черным кружевом.

Свежий снимок младшей сестры Ким Кардашьян за 20 часов собрал более 5, 7 миллионов лайков и около 21, 6 тысяч комментариев.

Напомним, ранее сексапильная Кайли Дженнер засветила ягодицы и грудь в пикантном наряде.

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