Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Обнаженная в ванне: Кайли Дженнер устроила пикантную фотосессию во дворе дома

Комментариев: 1
23-летняя модель Кайли Дженнер показала, как провела сегодняшнее утро.
Обнаженная в ванне: Кайли Дженнер устроила пикантную фотосессию во дворе дома
Обнаженная в ванне: Кайли Дженнер устроила пикантную фотосессию во дворе дома
instagram.com/kyliejenner

Американская модель, бизнесвумен, светская львица и звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“ Кайли Дженнер, которая 10 августа отметила 23-й день рождения, похвасталась очередной пикантной фотосессией.

Читай также: Обнаженная Кайли Дженнер позировала для украинского фотографа

На этот раз звезда позировала обнаженной во дворе своего дома. Так, на своей странице в Инстаграм Дженнер показала утреннее фото, на котором она принимает ванну с пеной на свежем воздухе. А рядом с ванной стоял маленький столик, на который модель положила розовое нижнее белье с черным кружевом.

Свежий снимок младшей сестры Ким Кардашьян за 20 часов собрал более 5, 7 миллионов лайков и около 21, 6 тысяч комментариев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

morning 🛁

Допис, поширений Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Напомним, ранее сексапильная Кайли Дженнер засветила ягодицы и грудь в пикантном наряде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Кайли Дженнер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  14.08.2020, 18:07
Оценка:  0
гость
Фото называется" говно в ванне"
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь